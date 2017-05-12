Волынь – Сталь. Анонс

После матчей 29-го тура чемпионата, который стартует в Луцке игрой между «Волынью» и «Сталью», лучане могли де-юре распрощаться с Премьер-лигой. Однако, судя по всему, команда Кварцяного еще до игры потеряла даже математические шансы остаться на следующий сезон в элите отечественного футбола. Из-за старых долгов перед бывшим футболистом волынян Сашей Стевичем ФИФА накажет «крестоносцев» снятием еще шести очков, что автоматически отправит клуб в Первую лигу.

Однако нет худа без добра. Откровенно говоря, все давно понимали, что лучане после ухода ведущих игроков и запрета на трансферную деятельность являются главным претендентом на вылет. И все же факт того, что «Волынь» на данный момент является четвертой командой Европы по количеству собственных воспитанников, вселяет надежду в сердца болельщиков команды, что молодежь может окрепнуть и закалиться в матчах Первой лиги, чтобы потом достойно представлять регион в УПЛ. Собственно, «крестоносцы» и сейчас не являются «мальчиками для битья», но нехватка опыта не позволяет команде набирать больше очков.

В матче минувшего тура волыняне оказали достойное сопротивление куда более опытной «Ворскле», но вновь судьбу встречи решил единственный мяч, который был забит в ворота «Волыни». Интересно, что в этом году лучане на «Авангарде» провели уже пять встреч, и во всех было забито только по одному голу, причем хозяева одержали всего одну победу над «Звездой». Вряд ли болельщики станут свидетелями результативного матча и вечером в пятницу. В этом сезоне «Волынь» и «Сталь» провели три поединках, в которых было забито четыре гола, причем авторами всех стали футболисты из Каменского. Сумеют ли лучане с четвертой попытки распечатать ворота «Стали», мы узнаем совсем скоро.

Хотя матч и практически лишен турнирной интриги, но у «Стали» есть свои задачи. Команда Кучука после непопадания в первую «шестерку» борется с «Ворсклой» за седьмую строчку турнирной таблицы, и в последнее время неудачно проводит выездные игры, набрав в трех матчах только одно очко и не сумев ни разу поразить ворота соперника. На «Авангарде» у «сталеваров» есть хороший шанс прервать наметившуюся неприятную тенденцию, благо соперник для этого самый что ни на есть подходящий.

Андрей КОВАЛЕВ

Ориентировочные составы:

«Волынь»: Недилько, Романюк, Логинов, Никитюк, Шаповал, Тетеренко, Герасимюк, Чепелюк, Ляшенко, Дудик, Петров

«Сталь»: Панькив, Шабанов, Дебелко, Ищенко, Пашаев, Леандро, Каленчук, Карасюк, Г. Малакян, Карикари, Э. Малакян

Котировки букмекеров:

Марафон: 3,40 – 3,28 – 2,26

Bwin: 3,10 – 3,10 – 2,20