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29-й тур
Волынь
:
Сталь Каменское
12.05.2017 19:00   ТВ-трансляция: 

Волынь – Сталь. Анонс

Уж если с долгами, тогда прямиком в Первую лигу

  • 12.05.2017 10:00
  • 322 просмотров
  • 1 комментария
Метки
pfcstal.com
© pfcstal.com
После матчей 29-го тура чемпионата, который стартует в Луцке игрой между «Волынью» и «Сталью», лучане могли де-юре распрощаться с Премьер-лигой. Однако, судя по всему, команда Кварцяного еще до игры потеряла даже математические шансы остаться на следующий сезон в элите отечественного футбола. Из-за старых долгов перед бывшим футболистом волынян Сашей Стевичем ФИФА накажет «крестоносцев» снятием еще шести очков, что автоматически отправит клуб в Первую лигу.
 
Однако нет худа без добра. Откровенно говоря, все давно понимали, что лучане после ухода ведущих игроков и запрета на трансферную деятельность являются главным претендентом на вылет. И все же факт того, что «Волынь» на данный момент является четвертой командой Европы по количеству собственных воспитанников, вселяет надежду в сердца болельщиков команды, что молодежь может окрепнуть и закалиться в матчах Первой лиги, чтобы потом достойно представлять регион в УПЛ. Собственно, «крестоносцы» и сейчас не являются «мальчиками для битья», но нехватка опыта не позволяет команде набирать больше очков.
 
В матче минувшего тура волыняне оказали достойное сопротивление куда более опытной «Ворскле», но вновь судьбу встречи решил единственный мяч, который был забит в ворота «Волыни». Интересно, что в этом году лучане на «Авангарде» провели уже пять встреч, и во всех было забито только по одному голу, причем хозяева одержали всего одну победу над «Звездой». Вряд ли болельщики станут свидетелями результативного матча и вечером в пятницу. В этом сезоне «Волынь» и «Сталь» провели три поединках, в которых было забито четыре гола, причем авторами всех стали футболисты из Каменского. Сумеют ли лучане с четвертой попытки распечатать ворота «Стали», мы узнаем совсем скоро.
 
Хотя матч и практически лишен турнирной  интриги, но у «Стали» есть свои задачи. Команда Кучука после непопадания в первую «шестерку» борется с «Ворсклой» за седьмую строчку турнирной таблицы, и в последнее время неудачно проводит выездные игры, набрав в трех матчах только одно очко и не сумев ни разу поразить ворота соперника. На «Авангарде» у «сталеваров» есть хороший шанс прервать наметившуюся неприятную тенденцию, благо соперник для этого самый что ни на есть подходящий.
 
Андрей КОВАЛЕВ
 
Ориентировочные составы:
 
«Волынь»: Недилько, Романюк, Логинов, Никитюк, Шаповал, Тетеренко, Герасимюк, Чепелюк, Ляшенко, Дудик, Петров
 
«Сталь»: Панькив, Шабанов, Дебелко, Ищенко, Пашаев, Леандро, Каленчук, Карасюк, Г. Малакян, Карикари, Э. Малакян
 
Котировки букмекеров:
Марафон: 3,40 – 3,28 – 2,26
Bwin: 3,10 – 3,10 – 2,20
 
12 мая, пятница
«Волынь»  «Сталь»
Луцк. Стадион «Авангард». 19.00
ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН»
 Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
 Прогноз Sport.ua – 1:1

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Волынь» – «Сталь»?
  • 33.33% (1)
    1. 3:0
  • 33.33% (1)
    2. 1:2
  • 33.33% (1)
    3. 0:2
  • 0% (0)
    4. Другой вариант
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    5. 3:3
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    6. 3:2
  • 0% (0)
    7. 3:1
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    8. 2:3
  • 0% (0)
    9. 2:2
  • 0% (0)
    10. 2:1
  • 0% (0)
    11. 2:0
  • 0% (0)
    12. 1:3
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Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 12.05.2017 11:09
    0
    футбол, у якому нікому нічого не потрібно...
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