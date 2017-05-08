Зенит уволит Луческу по окончании сезона

Вчерашнее поражение «Зенита» от «Терека» (0:1), обеспечившее чемпионский титул «Спартаку», поставило последнюю точку в пребывании Мирчи Луческу на посту главного тренера сине-бело-голубых.
71-летний румынский специалист доведет сезон во главе питерцев до конца чемпионата, но затем соглашение с ним будет расторгнуто.
По данным источника, его сменит другой зарубежный тренер. Не исключено, что им станет Паулу Соуза или Чезаре Пранделли.
Напомним, Луческу возглавил петербургский клуб летом 2016 года.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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