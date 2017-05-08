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Зенит уволит Луческу по окончании сезона

Руководство петербургского клуба недовольно результатами команды

  • 08.05.2017 21:17
  • 4526 просмотров
  • 11 комментария
Метки
ФК Зенит. Мирча Луческу
© ФК Зенит. Мирча Луческу

Вчерашнее поражение «Зенита» от «Терека» (0:1), обеспечившее чемпионский титул «Спартаку», поставило последнюю точку в пребывании Мирчи Луческу на посту главного тренера сине-бело-голубых.

71-летний румынский специалист доведет сезон во главе питерцев до конца чемпионата, но затем соглашение с ним будет расторгнуто.

По данным источника, его сменит другой зарубежный тренер. Не исключено, что им станет Паулу Соуза или Чезаре Пранделли.

Напомним, Луческу возглавил петербургский клуб летом 2016 года.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    ivangroznii
    online
      ivangroznii, 08.05.2017 21:23
    0
    В помощники к Фонсеке...
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    vit-2
      vit-2, 08.05.2017 21:24
    +3
    Цілком вірогідно, бо зараз уже в принципі особливого сенсу звільняти тренера негайно вже немає, боротьба за 2-е місце то таке...

    Без бразильців далеко не заїдеш.
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    vint-on
    online
      vint-on, 08.05.2017 21:25
    +6
    Пора на дачу.....
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    Хрюн Моржов
      Хрюн Моржов, 08.05.2017 21:27
    +8
    Может цыган этого и хотел, подписывая контракт с Зенитом. Пора давно уже на отдых, тут "подвернулся" богатый Газпром, только зачем отрабатывать годами, если после первого года платят бешеную неустойку?
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    антиМордва
      антиМордва, 08.05.2017 21:34
    +3
    Табір йде у небо, як мінімум, з десятком млн. євро компенсації. То "блохастий" "спеціаліст" розводить мокшей на гроші, то циган
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    ditr
      ditr, 08.05.2017 21:38
    +8
    терпения нет у газпрома, через год-два был бы результат
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    airwolf77
    online
      airwolf77, 08.05.2017 21:40
    -1
    цапам только с овцами сталкиваться,и то последние,выигрывают(спаринг Ашо а против Лимана в черном море), а Мирче нужно среди людей работать
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    checna-ebet-russia-7
    online
      checna-ebet-russia-7, 08.05.2017 22:03
    -2
    ditr, 08.05.2017 21:38
    терпения нет у газпрома, через год-два был бы результат
    Через 5. Самый расцвет гения был бы
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    Алексей Алексеев
    online
      Алексей Алексеев, 08.05.2017 22:04
    +1
    та он наш диверсант, хохол настоящий.развалил поребриков за полглда.
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    Lex Aries
    online
      Lex Aries, 08.05.2017 22:05
    0
    Да хороший он тренер. Все таки, хоть косвенно, но он был причастен к росту украинского чемпионата, в своё время. Пусть у него играли в основном иностранцы, но те хоть честно деньги свои отрабатывали. Попробуй нашего "упроси" играть на приличном уровне)) Уже до того зажрались, что лишнего телодвижения не сделают. Где там, Нойок, которому Мирча не давал дорогу в главную команду?
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    SergioS
      SergioS, 08.05.2017 22:16
    0
    А я доволен Циганом на РФии!
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