Франческо БАРАНКА: «ФФУ відкриє справу стосовно матчу Скала – Суми»

Голова Комітету з етики і чесної гри ФФУ Франческо Баранка прокоментував скандальний поєдинок Першої ліги «Скала» – «Суми» (0:4), обсяг ринку 1Х2 якого склав понад 62 000 доларів США. За словами фахівця, на згаданий матч у ФФУ відкриють справу.



«Ми відкриємо справу щодо цього матчу. Від імені ФФУ ми зробимо інформаційний запит до УЄФА, Betfair та до інших провайдерів чи букмекерів, які можуть допомогти нам», – сказав Баранка.