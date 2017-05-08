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Франческо БАРАНКА: «ФФУ відкриє справу стосовно матчу Скала – Суми»

Голова Комітету з етики і чесної гри ФФУ прокоментував результати підозрілого матчу

  • 08.05.2017 20:26
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ФФУ. Франческо Баранка
© ФФУ. Франческо Баранка

Голова Комітету з етики і чесної гри ФФУ Франческо Баранка прокоментував скандальний поєдинок Першої ліги «Скала» – «Суми» (0:4), обсяг ринку 1Х2 якого склав понад 62 000 доларів США. За словами фахівця, на згаданий матч у ФФУ відкриють справу.

«Ми відкриємо справу щодо цього матчу. Від імені ФФУ ми зробимо інформаційний запит до УЄФА, Betfair та до інших провайдерів чи букмекерів, які можуть допомогти нам», – сказав Баранка.

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