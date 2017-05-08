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Ильичевец на выезде обыграл Буковину

Мариупольская команда сделала еще один шаг к победе в Первой лиге

  • 08.05.2017 20:06
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ФК Ильичевец. Руслан Фомин
© ФК Ильичевец. Руслан Фомин

Первая лига. 29-й тур

«Буковина» - «Ильичевец» - 0:2
Голы: Фомин, 21 (0:1). Кисиль, 89-пен (0:2)

«Буковина»: Мозиль, Терехов, Жовтюк, Темировский (Мазур, 46), Бойчук, Покотилюк, Гуськов, Чеботарев (Савчук, 46), Илюк (Шишигин, 71), Гудак, Клак
«Ильичевец»: Гальчук, Насонов, Вакуленко, Яворский, Неплях, Кольцов, Мишнев (Новотрясов, 72), Ярошенко (Мигунов, 86), Кисиль (Тищенко, 90), Кожанов, Фомин
Предупреждения: Савчук, 74, Мазур, 77, Жовтюк, 88 - Кожанов, 15, Новотрясов, 79, Ярошенко, 83

Источник — Sport.ua

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