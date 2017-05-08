Юрій ВІРТ: «Таким арбітрам не місце навіть в Другій лізі»

Старший тренер «Вереса» Юрій Вірт так прокоментував нічию з «Оболонню»:

«Складно щось коментувати, коли пропускаєш на останніх хвилинах. Ми заслужили перемогу, адже створили дуже багато моментів. Але маємо те, що маємо. Боротьба триває, у нас ще є ігри, ми будемо боротися до кінця за вихід до Прем’єр-Ліги.

А ще хочеться сказати про арбітраж. Явний пенальті, метр в штрафному майданчику, а судді розказують, що не бачили. Напевно, їм не місце ні в Першій, ні навіть в Другій лізі. Такі моменти ламають гру психологічно. Зараз хлопці сидять у роздягальні і запитують, як такі пенальті не ставити? Звичайно, якби рахунок став – 2:0, гру було б зроблено», - сказав Вірт.