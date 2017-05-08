Верес та Оболонь переможця не виявили

Не реалізувавши безліч гольових моментів і пропустивши гол на останній хвилині матчу, «Верес» втратив очки у домашньому поєдинку проти столичної «Оболоні».

Боротися за три очки у матчі проти бронзового призера минулого сезону, у складі «червоно-чорних» вийшли усі ті ж, хто посеред тижня здобув непросту перемогу у Полтаві. Відновилися після травм також Ігор Сікорський та Василь Білий. Вони, втім, гру розпочали на лаві запасних.

У гостей у порівнянні із домашнім поєдинком минулого туру проти «Буковини» сталося три зміни. Наставник «пивоварів» Олег Мазуренко прибрав зі старту Юрія Бровченка, Павла Гордійчука та Олега Слободяна. Їх місце на полі зайняли Антон Шевчук, Ярослав Гурмак і Артем Корольчук.

Передував грі у Рівному проливний дощ. Втім, це не злякало відданих рівненських уболівальників, які вже вкотре майже вщерть заповнили доступні трибуни стадіону «Авангард», аби підтримати футболістів.

Вже в дебюті гри рівняни мали непоганий шанс відкрити рахунок. Сергій Борзенко буквально на дюйм програв верхову боротьбу голкіперу киян Назару Федорівському після розіграшу штрафного удару.

На 11-й хвилині рівненській команді ледве не вдалася контратака. Артур Западня класним пасом запустив у прорив Дмитра Козьбана. Того на ході в штрафний майданчик завалив Сергій Даценко. Жовта картка і штрафний удар. Покарання рівняни виконали невдало. Руслан Степанюк пробив у стінку.

Гості відповіли власним небезпечним штрафним. Олександр Ільющенков з труднощами впорався зі слизьким м’ячем.

Ще за десять хвилин свою майстерність продемонстрував вже Назар Федорівський. Валерій Кучеров на техніку цілив у дальній кут воріт після зручної передачі Сергій Герасимця...

Ще мить і свій шанс не використав Сергій Борзенко. Його удар після подачі Артура Западні прийшовся трошки повз ворота.

У середині тайму непогано пробивав у ближній кут воріт суперника Руслан Степанюк – знову мимо. А за шість хвилин до перерви свій восьмий гол у сезоні знову міг забити Сергій Борзенко. Він сам виграв верхову боротьбу, перший був на підборі, але знову пробив невлучно.

Кияни у цей час виглядали як важковаговик у рингу, який один за одним пропускає удари від суперника. Зрештою, гості таки побували у нок-дауні. Олексій Зозуля вирізав зручну передачу справа, яку замикав Дмитро Козьбан. Дорогою у ворота м’яч зачепив Костянтина Коваленка – 1:0!

Одразу після перерви рівненська команда могла забивати вдруге. Назар Федорівський на мить випередив Дмитра Козьбана, який був готовий замикати передачу Олексія Зозулі...

Після цього господарі дещо заспокоїлися. Як і у Полтаві, намагаючись грати, відштовхуючись від рахунку на табло. Втім, небезпечні моменти біля воріт киян продовжували виникати. В одному з епізодів Сергій Герасимець з двох метрів не влучив у рамку практично порожніх воріт.

На 64-й хвилині гри знову нагадав про себе рівненським вболівальникам арбітр Олександр Дєдов. Він дивом не помітив, що Андрій Корнєв відверто завалював Антона Котляра саме у штрафному майданчику «Оболоні». Натомість, він призначив лише штрафний удар... Розіграш стандарту завершував той же Котляр. Антон пробив трохи вище воріт.

Невдовзі оплески вболівальників зірвав вже В’ячеслав Лухтанов. Але і його гарматному пострілу метрів з тридцяти забракло влучності. На 86-й хвилині Сергій Борзенко примудрився з метра пробити вище воріт після прекрасної розрізної передачі від Артура Западні...

Наприкінці матчу гості все активніше почали ходити вперед, намагаючись врятувати одне очко. І зрештою, їм це таки вдалося... Олександр Ільющенков невпевнено зіграв на виході, а Костянтин Коваленко головою пробив влучно - 1:1...

«Верес» - «Оболонь-Бровар» - 1:1 (1:0)

Голи: Коваленко (40, АГ) - Коваленко (90)

Попередження: Борзенко (41) – Даценко (11), Корнєв (64)

«Верес»: Ільющенков – Зозуля, Лухтанов, Борзенко, Западня, Кучеров, Морозенко, Котляр, Герасимець (Волошинович, 77), Степанюк, Козьбан (Сікорський, 79). Запасні: Когут, Білий, Коблюк, Орловський, Петько.

Старший тренер: Юрій Вірт.

«Оболонь-Бровар»: Федорівський – Корнєв, К.Коваленко, Даценко (Гордійчук, 67), Пінчук, Проневич (Безуглий, 76), Гурмак, Шевчук (Бровченко, 46), Продан, Єременко, Корольчук. Запасні: Піцан, Ковбаса, Шевченко, Улянченко.

Головний тренер: Олег Мазуренко.

Арбітр: Олександр Дєдов (Житомир)

Асистенти арбітра: Денис Романов, Андрій Семенов (обидва – Дніпро)

Четвертий арбітр: Павло Дубровець (Житомир)

Директор матчу: Віктор Денисюк (Київська область)