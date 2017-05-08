Бразильца Халка обвинили в ненависти к китайцам

Бразильского футболиста Халка, играющего за китайский клуб «Шанхай СИПГ» с лета прошлого года, обвинили в нападении на одного из тренеров команды соперника и в том, что он «презирает китайцев».

В субботу команда, за которую играет Халк, уверенно обыграла клуб «Гуйчжоу» со счетом 3:0. После этого главный тренер проигравшей команды Ли Бин заявил, что Халк ударил его помощника.

«У нас были разногласия в первом тайме, и их тренеры принялись оскорблять нас во время игры, поэтому у нас были разногласия», — пояснил он. — Это длилось до перерыва, и позже, в коридоре, Халк оскорбил нашего тренера по-английски. Мы вступили в перепалку, и он ударил нашего помощника тренера Ю Мина, и Ю упал».

Он добавил, что иностранные футболисты, как бы хорошо они ни играли, не имеют права «презирать китайский народ», а тем более бить китайских тренеров.

«Шанхай СИПГ» обвинения в адрес своего игрока отрицает. Тренер «Шанхай СИПГ» португалец Андре Виллаш-Боаш, также отвергает претензии. «Понятия не имею, о чем говорят эти люди», — заявил он.