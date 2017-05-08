Владислав ГЕЛЬЗИН: «У Олимпика есть предложение играть в Чернигове»

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал о возможных вариантах проведения домашних матчей команды.

«Пока мы не можем найти ничего лучше того, что есть у нас на стадионе «Динамо» имени Лобановского. Означает ли это, что мы и в будущем сезоне будем там играть?

Если в «Динамо» нам пошли навстречу в этом вопросе сейчас, то я надеюсь и в будущем сезоне нам тоже пойдут навстречу.

У нас уже полгода или даже год есть такое предложение от администрации стадиона в Чернигове о проведении там своих домашних матчей.

Но что об этом говорить, если реконструкция поля там еще в процессе и местная «Десна» проводит свои домашние поединки на киевской «Оболонь-Арене», — сказал Гельзин.

Напомним, практически весь прошлый сезон «Олимпик» провел на стадионе имени Банникова в Киеве. После этого дончане играли на стадионе «Юбилейный» в Сумах, но во второй половине сезона переехали на стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского. Также по одному домашнему матчу команда Романа Санжара сыграла во Львове, Полтаве и Черкассах.