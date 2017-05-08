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Команда мечты по версии Вячеслава Шевчука

Защитник «Шахтера» назвал лучших, по его мнению, футболистов

  • 08.05.2017 17:27
  • 672 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Шевчук
© ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Шевчук

Экс-защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук назвал свою команду лучших футболистов. В нее вошли игроки донецкой команды, которые в различное время играли бок о бок с Вячеславом.

Вратарь: Андрей Пятов.
Защитники: Дмитрий Чигринский, Ярослав Ракицкий, Дарио Срна.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Томаш Хюбшман, Виллиан, Марлос, Генрих Мхитарян.
Нападающий: Луис Адриано.

О левом защитнике Вячеслав Шевчук умолчал.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    zarhsinskiy
    online
      zarhsinskiy, 08.05.2017 17:31
    +3
    як мінімум Фернандіньйо має бути замість Хюбшмана...
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    babovoz
    online
      babovoz, 08.05.2017 17:43
    -2
    zarhsinskiy, 08.05.2017 17:31
    як мінімум Фернандіньйо має бути замість Хюбшмана...
    Кожен має право на свою думку
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    александр ковтун
    online
      александр ковтун, 08.05.2017 17:52
    -2
    так чеж не выиграли???
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