Экс-защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук назвал свою команду лучших футболистов. В нее вошли игроки донецкой команды, которые в различное время играли бок о бок с Вячеславом.
Вратарь: Андрей Пятов.
Защитники: Дмитрий Чигринский, Ярослав Ракицкий, Дарио Срна.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Томаш Хюбшман, Виллиан, Марлос, Генрих Мхитарян.
Нападающий: Луис Адриано.
О левом защитнике Вячеслав Шевчук умолчал.
Источник — #FootballHub
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