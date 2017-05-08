Борха Екіса розірвав контракт із Зіркою

Іспанський півзахисник Борха Екіса, який восени 2016 року приєднався до складу кропивницької «Зірки», більше не є її гравцем.
Контракт було розірвано за обопільною згодою. У зв’язку з сімейними обставинами Борха висловив бажання повернутися на батьківщину.
У складі кропивничан Екіса провів 11 матчів і забив 1 гол.
Источник — ФК Звезда
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