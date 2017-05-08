Марадона возглавил клуб второго дивизиона чемпионата ОАЭ

Легендарный аргентинец Диего Марадона возглавил клуб «Эль-Фуджайра», который выступает во втором дивизионе чемпионата ОАЕ.
Подробности соглашения пока не известны.
Напомним, Марадона тренировал сборную Аргентины в период с 2008 по 2010 годы. После этого Марадона возглавлял клуб «Аль-Васл» из ОАЭ (2011-2012), что стало его последним на сегодня тренерским опытом.
Источник — Twitter
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