Марадона возглавил клуб второго дивизиона чемпионата ОАЭ

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УПЛ получила указание ФИФА снять с Волыни 6 очков 17:55 — Денис Качалов Эти очки уже ничего не решают. Волынь отпускается в первую лигу. С такой игорой Днепр им не догна...