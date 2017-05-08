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Марадона возглавил клуб второго дивизиона чемпионата ОАЭ

Аргентинец вернулся к тренерской работе

  • 08.05.2017 16:23
  • 473 просмотров
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twitter.com/Fuj_FC
© twitter.com/Fuj_FC

Легендарный аргентинец Диего Марадона возглавил клуб «Эль-Фуджайра», который выступает во втором дивизионе чемпионата ОАЕ.

Подробности соглашения пока не известны.

Напомним, Марадона тренировал сборную Аргентины в период с 2008 по 2010 годы. После этого Марадона возглавлял клуб «Аль-Васл» из ОАЭ (2011-2012), что стало его последним на сегодня тренерским опытом.

Источник — Twitter

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