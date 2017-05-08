Франческо БАРАНКА: «На самом деле, Украина в матч-фиксинге – середняк»

Глава комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка рассказал о ситуации с договорными матчами в украинском футболе.



– Какова на сегодняшний день география и типология нечестных матчей в Украине? Есть ли зоны, которые можно назвать свободными от матч-фиксинга?

– Например, в Премьер-лиге за последние полгода не было зафиксировано ни одного нечестного матча. Очищение высшего дивизиона – одно из наших достижений, то, чем уже можно гордиться. Куда меньше подозрительных матчей и в низших взрослых лигах. Большие проблемы в юношеских турнирах и товарищеских матчах – но, повторюсь, эти дела можно отслеживать, мы регулярно это делаем и изобличаем нечестные матчи. Последний пример? Ну, были серьезные вопросы по матчу чемпионата U-19 Арсенал – Шахтер. Мы получаем и другие сигналы.



–Какое на самом деле место украинского футбола в мировом рейтинге нечестности?

– Украина – середняк. Не на самом высоком месте, но и не на самом низком. Был период, когда мы были очень обеспокоены происходящим в вашем чемпионате. Но мне импонирует, что украинцы быстро осознали масштабы проблемы и принялись с ней бороться. Создание такого комитета в его нынешнем составе, приглашение людей из ведущих футбольных лиг – это подтверждение серьезности намерений ФФУ. Украина как бы показывает миру, что объявила борьбу матч-фиксингу, и это прозрачно, серьезно и навсегда.