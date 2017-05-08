УПЛ получила указание ФИФА снять с Волыни 6 очков

Украинская Премьер-лига получила письмо от ФИФА с указанием снять с «Волыни» шесть очков, если она не выплатит долг экс-игроку команды Саше Стевичу.
УПЛ пока что не сняла с «Волыни» очки, поскольку Стевич дал клубу время до 10 мая. Если лучане за этот срок так и не выплатят задолженность, то решение ФИФА вступит в силу.
Напомним, «Волынь» задолжала Стевичу 70 тысяч долларов заработной платы.
Источник — Sportarena
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.