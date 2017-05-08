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УПЛ получила указание ФИФА снять с Волыни 6 очков

Лучане должны погасить долг Саше Стевичу до 10 мая

  • 08.05.2017 15:37
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fcvolyn.net, Саша Стевич
© fcvolyn.net, Саша Стевич

Украинская Премьер-лига получила письмо от ФИФА с указанием снять с «Волыни» шесть очков, если она не выплатит долг экс-игроку команды Саше Стевичу.

УПЛ пока что не сняла с «Волыни» очки, поскольку Стевич дал клубу время до 10 мая. Если лучане за этот срок так и не выплатят задолженность, то решение ФИФА вступит в силу.

Напомним, «Волынь» задолжала Стевичу 70 тысяч долларов заработной платы.

Источник — Sportarena

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