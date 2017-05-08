ИЩЕНКО: «В игровом плане перспектива у Динамо лучше, чем у Шахтера»

Заслуженный тренер Украины Александр Ищенко оценил игру лидеров УПЛ в весенней части сезона.



«Поначалу подтверждались слова бывшего наставника «Динамо» Рауля Рианчо о том, что у некоторых игроков пропала мотивация. Я, признаться, отказываюсь понимать, как у игроков в таком клубе, как киевское «Динамо», может пропасть мотивация, но тем не менее…



Не стоит забывать, что у «Динамо» существенно изменился состав, при этом произошло приличное омоложение, что не могло не сказаться на качестве игры. Да и, в конечном итоге, тактика, которая на определенном этапе приносила успехи команде, но не особо радовала зрителей эффектностью игры, тоже начала давать сбой.



К слову, этот момент где-то подтолкнул тренера к изменению тактических построений, и ныне игра «Динамо» не может не радовать. Но, как говорится, в свете борьбы за чемпионство было уже немного поздно.



Тем не менее, мне кажется, что, с учетом нынешней манеры действий Шахтера и «Динамо», в игровом плане перспектива у киевлян получше, чем у «горняков». На мой взгляд, командная игра подопечных Реброва вселяет больше оптимизма, чем командная игра подопечных Паулу Фонсеки.



У «горняков» очень большая зависимость от действий трех исполнителей – Марлоса, Тайсона и Бернарда. Если по какой-то причине игра у них не пошла, или соперникам удалось их нейтрализовать, то у Шахтера возникают большие проблемы. И в следующем сезоне оппоненты наверняка будут уделять этим исполнителям еще больше внимания, что называется, следить за их каждым шагом», – сказал Ищенко.