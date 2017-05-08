Александр СПИРИДОН: «В Украине ни одного такого поля нет»

Помощник Мирчи Луческу прокомментировал состояние газона стадиона «Зенита» после матча с «Тереком».
— Команды Луческу играли всегда на идеальных полях?
- В Украине ни одного такого поля нет. Даже аутсайдеры чемпионата такого поля не имели ни разу за 13 лет. Даже весной, когда начинается трава, ни у кого такого газона нет, на котором мучаются футболисты. А они сегодня мучились.
Источник — ФК Зенит
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