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Александр СПИРИДОН: «В Украине ни одного такого поля нет»

Ассистент Мирчи Луческу прокомментировал состояние газона стадиона «Санкт-Петербург»

  • 08.05.2017 14:59
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fc-zenit.ru. Александр Спиридон
© fc-zenit.ru. Александр Спиридон

Помощник Мирчи Луческу прокомментировал состояние газона стадиона «Зенита» после матча с «Тереком».

— Команды Луческу играли всегда на идеальных полях?
- В Украине ни одного такого поля нет. Даже аутсайдеры чемпионата такого поля не имели ни разу за 13 лет. Даже весной, когда начинается трава, ни у кого такого газона нет, на котором мучаются футболисты. А они сегодня мучились.

Источник — ФК Зенит

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