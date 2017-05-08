Александр СПИРИДОН: «В Украине ни одного такого поля нет»

Луческу, конечно редкий скандалист, но давайте смотреть правде в глаза. Самая зрелищная команда в...

Как ныл в Украине так и ноет в России.Все ему не так.То поле не то, то судейство не то.Пусть едет...

Ну допустим ты прав, допустим. У нас тоже есть тренер, который супер раскрылся, в Металлисте и на...