Леонід Кучук - найкращий тренер 28-го туру УПЛ

1. Номінальний результат команди – 5

(важливість, несподіваність, сила суперника, історична й турнірна складова)

«Сталь» продовжує боротьбу за перше місце в Другій групі на Другому етапі Прем’єр-ліги, і на цьому шляху протистояння з «Карпатами» було досить важливим. Місяць тому львів’яни обігрували кам’янців на своєму полі, а в Дніпро прибули розлюченими поразкою в Кропивницькому, хоча до того мали восьмиматчеву безпрограшну серію. Перемога дозволила «сталеварам» продовжувати йти поруч із «Ворсклою», адже при втраті очок луцька перемога полтавців відкинула б кам’янців назад.

2. Труднощі в вишикуванні та керуванні підопічними – 5

(травмовані/дискваліфіковані, особливі обставини)

У матчі проти львів’ян тренерський штаб номінальних господарів не міг розраховувати на дискваліфікованих Паньківа та Стаменковича – основного воротаря та важливого гравця оборони. Плюс, не забуваймо, кадровий вибір у Кучука апріорі не настільки великий, як у багатьох конкурентів.

3. Майстерність в роботі з кадрами – 4

(гравці, використані не на своїх звичних позиціях та несподівані, але успішні нові обличчя у складі)

Намагаючись замінити «штрафників», Кучук звернувся до їхніх безпосередніх резервістів. Бандура та Кравченко – гравці досвідчені, однак ігрової практики мають небагато. Тож, можна сказати, з ними вдалося вгадати, вони свої завдання виконали. Також виправдали себе й заміни. Однак якихось особливих експериментів не було зроблено, але це той випадок, коли вони й непотрібні – сезон у розпалі, склад уже награний.

4. Тренерська майстерність – 5

(різноманіття тактик, зміни по ходу матчу, використання людського фактору)

«Сталь» при Кучуку майстерно варіює тактиками – цього разу, граючи вдома, прийняла рішення зіграти в чотири захисники зі збільшенням кількості гравців у центрі поля та групі атаки. По ходу матчу, навіть опинившись у неприємній ролі команди, яка поступається, кам’янська «Сталь» зуміла нав’язати суперникам свою гру, виграти боротьбу в центрі поля й за рахунок пресингу й швидких атак з акцентом на фланги довести справу до вольової перемоги.

5. Накопичувальний критерій – 4

(якщо команда під керівництвом тренера кілька турів поспіль демонструє чіткий прогрес, постійне поліпшення результатів, тренерські новинки)

При новому тренерському штабі «Сталь» вдома виступає дуже гідно – це вже п’ята поспіль домашня перемога Кучука. При цьому після прикрої поразки у Полтаві від одного з найголовніших конкурентів кам’янці зуміли швидко відновитися і в фізичному, і в психологічному плані, а вольова форма підтверджує, що й із мотивацією тренерський штаб працює добре.

Лауреат 28-го ігрового дня в номінації «Тренер туру»:

Леонід Кучук («Сталь» Кам’янське)

Середній бал – 4,6