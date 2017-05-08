Олег Гусев может перейти в греческий ПАОК

Прямо захотелось побить разок на этом стадионе, ех обойдусь Олимпийским))))

Просто он тренировал команду с бюджетом в 90 млн долларов. Динамо Днепр Металл 60-50 40 соответст...

Тут ты неправ. Там с полем в Питере накосячили конкретно, стадион та крытый построили. Газон буду...

сейчас 8 мая в Москве,снег,град,минусовая температура за бортом))а он поля захотел))

Когда в Полтаве температура за +15 весной,в Санкт-Петербурге снег х.рачит валом))а он поле захоте...