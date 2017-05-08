Олег Гусев может перейти в греческий ПАОК

Экс-полузащитник «Динамо» Олег Гусев вскоре может оказаться в греческом ПАОКе. В этом клубе успешно выступает бывший игрок «Днепра» Евгений Шахов, и команда сейчас борется за попадание в Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Гусев может перейти в один из клубов MLS, однако сегодня в США и Канаде закрывается трансферное окно, поэтому можно констатировать, что на данном этапе североамериканский вариант продолжения карьеры отпадает.
Источник — Динамомания
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