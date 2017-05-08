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Олег Гусев может перейти в греческий ПАОК

Экс-полузащитник киевского «Динамо» может присоединиться к Евгению Шахову

  • 08.05.2017 14:21
  • 456 просмотров
  • 1 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Олег Гусев
© dynamo.kiev.ua. Олег Гусев

Экс-полузащитник «Динамо» Олег Гусев вскоре может оказаться в греческом ПАОКе. В этом клубе успешно выступает бывший игрок «Днепра» Евгений Шахов, и команда сейчас борется за попадание в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Гусев может перейти в один из клубов MLS, однако сегодня в США и Канаде закрывается трансферное окно, поэтому можно констатировать, что на данном этапе североамериканский вариант продолжения карьеры отпадает.

Источник — Динамомания

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Комментарии
    Sasha3110
      Sasha3110, 08.05.2017 14:46
    +1
    Вперед Гусев!!!Докажи що в тебе ще рано списали з рахунків!!!!
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