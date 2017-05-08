Микола МАТВІЄНКО: «Зі Сталлю була нічийна гра»

Стартова одинадцятка Олега Дулуба відразу дала чітко зрозуміти, що команда робитиме акцент саме на атаку та налаштована більше грати попереду. Голодюк, Ксьонз, Кльоц, Худоб’як та Гладкий – це ті футболісти, котрі вміють схопити круглого та вмить організувати гольову можливість для своєї команди. Звично, що Микола Матвієнко став першою ланкою атакуючих дій від «Карпат».



«На мою думку, сьогодні була нічийна гра. Не знаю з чим пов’язано, можливо, зі спекою чи станом команди, але в останні 20 хвилин зупинились і отримали два голи у власні ворота. «Сталь» була кращою у другому таймі? Можливо, ми грали, відштовхуючись від рахунку. Після того, як пропустили, то господарі відчули, що можуть забити другий м’яч. Вони тиснули аж доки круглий не перетнув лінію воріт» – розповів Микола Матвієнко.



«Декі матчі ми грали у чотири захисника, останні ж ігри – у п’ять. З «Волинню» діяли подібно до сьогоднішнього поєдинку та перемогли. Не думаю, що все залежить від одного футболіста. Хоча, Льоша Дитятьєв сьогодні на полі точно допоміг би нам».



«Ігрова схема залежить від команди, проти якої граєш. У процесі підготовки до матчу розбираємо кожного суперника та обираємо тактичну схему під майбутнього опонента. Відштовхуємось тільки від того, як нам зручніше буде діяти на полі» – резюмував захисник «Карпат».