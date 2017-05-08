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Денис Гармаш - найкращий гравець 28 туру Ліги Парі-Матч

Таке рішення експертної ради УПЛ

  • 08.05.2017 14:01
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upl.ua
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УПЛ спільно з ТМ «Parimatch», опитавши фахівців, які входять до нашої експертної ради, визначили найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь в іграх 28 туру Ліги Парі-Матч.

Хто увійшов до складу експертної ради? Олег Венглинський, Геннадій Орбу, Дмитро Поворознюк, Вадим Місюра, Сергій Нагорняк, Олександр Сопко, Віктор Грачов, Ігор Циганик, Ігор Шуховцев, Олександр Денисов, Леонід Буряк.

За підсумком голосування перемогу здобув нападник «Динамо» Денис Гармаш, який у матчі з «Олександрією» відзначився двома забитими м’ячами. Він трохи випередив оборонця «Шахтаря» Ярослава Ракицького.

Источник — ФПЛ

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