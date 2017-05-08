Андрій НЕСТЕРОВ: «Краще б я не забив, але команда перемогла»

На полі стадіону «Метеор», окрім швидкого та нестримного Карікарі серед кам’янців, у складі «Карпат» варто виділити Андрія Нестерова. Захисник не тільки забив швидкий та красивий гол, а й раз-по-раз зупиняв стрімкі атаки «сталеварів». На жаль, стримати переможний порив господарів так і не вдалось...



«Сьогодні налаштовувались на перемогу. Тяжкі погодні умови: сонце, спека. Вважаю, що була рівна гра, але «Сталі» більше пощастило. Мій гол? Скажу, що краще б я не забив, але команда у кінцевому результаті здобула перемогу» – каже Нестеров.



«Не думаю, що проблема у відсутності Дитятьєва чи перебудові нашої гри. Перелаштувались у чотири захисника, Філімонов зміщувався п’ятим, ніяких великих змін не відбулось. Лобай хороший футболіст, який добре впорався із покладеними на нього обов’язками. Удар із 30-ти метрів і гол – так склались обставини...».



«Згоден, «Сталь» краще виглядала у другому таймі. З чим це пов’язано? Не можу сказати точно. Так, команда знаходиться внизу турнірної таблиці, але наше завдання не змінюється. Потрібно виходити на поле аби у кожному матчі перемагати» – підсумував захисник «зелено-білих».