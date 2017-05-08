Игроки «Шахтера» поделились эмоциями от чемпионства в эфире программы «Великий футбол» с Александром Денисовым на канале «Футбол 1».
Максим Малышев:
-Наверняка, хочется уже пощупать медальку, покусать?
-Конечно, очень. Уже жду, когда наградят, когда оденут медаль. Эмоции очень сильные.
-Шампанским сильно пахнешь?
-Да, все обливались, залили вещи, всё подряд (улыбается). Ничего, это приятно, постираю.
Тарас Степаненко:
-Это самое тяжелое чемпионство «Шахтера»: мы его долго ждали вдалеке от дома. Поэтому я очень счастлив и могу поздравить наших болельщиков.
Источник — ТК Футбол
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