Игроки «Шахтера» поделились эмоциями от чемпионства в эфире программы «Великий футбол» с Александром Денисовым на канале «Футбол 1».

Максим Малышев:

-Наверняка, хочется уже пощупать медальку, покусать?

-Конечно, очень. Уже жду, когда наградят, когда оденут медаль. Эмоции очень сильные.

-Шампанским сильно пахнешь?

-Да, все обливались, залили вещи, всё подряд (улыбается). Ничего, это приятно, постираю.

Тарас Степаненко:

-Это самое тяжелое чемпионство «Шахтера»: мы его долго ждали вдалеке от дома. Поэтому я очень счастлив и могу поздравить наших болельщиков.