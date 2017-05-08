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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Это самое тяжелое чемпионство Шахтера»

Тарас Степаненко и Максим Малышев поделились эмоциями от чемпионства

  • 08.05.2017 13:18
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footballua.tv. Тарас Степаненко
© footballua.tv. Тарас Степаненко

Игроки «Шахтера» поделились эмоциями от чемпионства в эфире программы «Великий футбол» с Александром Денисовым на канале «Футбол 1».

Максим Малышев:

-Наверняка, хочется уже пощупать медальку, покусать?

-Конечно, очень. Уже жду, когда наградят, когда оденут медаль.  Эмоции очень сильные.

-Шампанским сильно пахнешь?

-Да, все обливались, залили вещи, всё подряд (улыбается). Ничего, это приятно, постираю.

Тарас Степаненко:

-Это самое тяжелое чемпионство «Шахтера»: мы его долго ждали вдалеке от дома. Поэтому я очень счастлив и могу поздравить наших болельщиков.

 

Источник — ТК Футбол

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