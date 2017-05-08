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Атлетико прощается с Висенте Кальдерон

На этой неделе «Атлетико» проводит свой последний еврокубковый матч на арене «Висенте Кальдерон»

  • 08.05.2017 13:06
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atleticodemadrid.com
© atleticodemadrid.com

С момента открытия стадиона «Висенте Кальдерон» в 1966 году «Атлетико» провел на нем 142 еврокубковых матча, одержав 104 победы, 24 раза сыграв вничью и потерпев всего 14 поражений.

Кубок чемпионов/Лига чемпионов УЕФА: И51 В36 Н11 П4
Кубок кубков: И29 В20 Н6 П3
Кубок УЕФА/Лига Европы УЕФА: И62 В48 Н7 П7

О нем говорят

«Вся моя жизнь, все воспоминания связаны с «Кальдероном». На этом стадионе я провел лучшие матчи как болельщик и как футболист. Каждый раз, когда в будущем я буду проходить мимо, мне будет очень тяжело не видеть этой арены».
Фернандо Торрес, нападающий «Атлетико» 2001-2007, 2015-...

«Однажды во время празднования гола я сделал жест с луком и стрелой и видел, что это означало для болельщиков за воротами. Это было абсолютное счастье. Мне повезло заглянуть в глаза фанатам, и это было незабываемо».
Кико, нападающий «Атлетико» 1993-2001

«Каждый выход на это поле сродни сбывшейся мечте. Многие игроки после долгого пребывания в одной команде теряли остроту ощущений, но у меня все наоборот. Каждый раз, когда я выхожу на это поле, я чувствую еще большее волнение».
Габи, полузащитник «Атлетико» 2002-2007, 2011-...

«Мы горели «Барселоне» со счетом 0:3 [в 1993 году] и победили - 4:3. Я забил победный мяч. Помню, я опустился на колени и увидел за воротами рыдающую женщину. Она сказала, что при счете 0:3 ее сын хотел уйти. Хорошо, что они остались».
Хосе Луис Каминеро, полузащитник «Атлетико» 1993-1998 (сейчас спортивный директор)

Пять ярких матчей в еврокубках

«Атлетико» - «Кальяри» 3:0, Кубок чемпионов-1970/71, 1/8 финала
Один из самых памятных матчей в истории «Висенте Кальдерон». В первой встрече «Атлетико» уступил со счетом 1:2, но хет-трик Луиса Арагонеса перевернул ситуацию с ног на голову.

«Атлетико» - «Селтик» 2:0, Кубок чемпионов-1973/74, 1/2 финала
Первый матч завершился нулевой ничьей, причем из-за обилия жестких стыков и бескомпромиссных единоборств болельщики поныне называют его «битвой при Глазго». Первый гол в этом противостоянии на 77-й минуте ответной встречи забил Хосе Гарате, а Аделардо Родригес снял все вопросы.

«Атлетико» - «Валенсия» 4:2, Лига Европы-2011/12, 1/2 финала
В январе 2012 года Диего Симеоне возглавил переживавший кризис «Атлетико» и вдохнул в него новую жизнь. Встреча с «Валенсией» окончательно укрепила всех в этом мнении. Потрясающий атакующий футбол помог мадридцам сделать шаг на пути к первому из многих финалов в эпоху аргентинского тренера. «Атлетико» выиграл и ответный матч (1:0).

«Атлетико» - «Милан» 4:1, Лига чемпионов-2013/14, 1/8 финала
Перед жеребьевкой 1/8 финала выступавший за «Милан» Салли Мунтари неосторожно заявил, что хочет получить в соперники «Атлетико». Мадридцы во главе с неутомимым Диего Костой забили в ворота семикратного обладателя Кубка чемпионов четыре мяча, заставив ганца сильно пожалеть о сказанном.

«Атлетико» - «Барселона» 2:0, Лига чемпионов-2015/16, 1/4 финала
«Атлетико» уже выбивал «Барсу» из турнира двумя годами ранее, но эта победа стала еще более значимой для мадридского клуба, прошедшего дальше после поражения в первом матче - 1:2. Оба мяча в каждом из таймов забил Антуан Гризманн. «Мы выбили лучшую команду в мире за последнее десятилетие, а может быть и за всю историю, причем дважды», - заметил Симеоне.

Где дальше?

В следующем сезоне «Атлетико» будет проводить свои домашние матчи на «Метрополитано» в 16 километрах к северо-востоку от «Кальдерона». Новая арена будет вмещать 67 тысяч зрителей и, в отличие от предшественника, будет оснащена крышей на случай дождливых вечеров. Стадион «Метрополитано» претендует на принятие финала Лиги чемпионов 2019 года. «Висенте Кальдерон» будет снесен.

Знаете ли вы?

• «Атлетико» - единственная команда, которой удалось выиграть Межконтинентальный кубок без завоевания главного клубного трофея на своем континенте. В 1974 году Кубок чемпионов достался «Баварии», однако мюнхенцы отказались от участия в Межконтинентальном кубке, и их место занял мадридский клуб, проигравший немцам в финале. После минимального поражения в первом матче с «Индепендьенте» испанцы выиграли ответную встречу на «Висенте Кальдерон» (2:0) и завоевали трофей.

• В 1981 году президент «Атлетико» Альфонсо Кабеса упрашивал болельщиков не посещать мадридское дерби на «Сантьяго Бернабеу». Вместо этого он позвал их на «Кальдерон» слушать эфир матча по радио и есть тортильи. Около десяти тысяч болельщиков послушали Кабесу и не поехали на «Бернабеу», где «Атлетико» проиграл со счетом 0:2.

• «Висенте Кальдерон» - один из крупнейших «концертных залов» Испании. В 1982 году там прошел концерт The Rolling Stones, который продолжился даже несмотря на проливной дождь.

• Кроме того, в 1982 году на домашнем стадионе «Атлетико» прошли три матча чемпионата мира: Франция - Австрия (1:0), Франция - Северная Ирландия (4:1) и Австрия - Северная Ирландия (2:2). Все эти встречи состоялись в рамках группового этапа.

• В 2008 году «Атлетико» на групповом этапе Лиги чемпионов принимал ПСВ. Матч проходил на «Висенте Кальдерон» при пустых трибунах. Во время игры тысячная армия болельщиков мадридского клуба толпилась у ворот стадиона и слушала матч по радио.

 

Источник — УЕФА

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