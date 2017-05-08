Атлетико прощается с Висенте Кальдерон

С момента открытия стадиона «Висенте Кальдерон» в 1966 году «Атлетико» провел на нем 142 еврокубковых матча, одержав 104 победы, 24 раза сыграв вничью и потерпев всего 14 поражений.

Кубок чемпионов/Лига чемпионов УЕФА: И51 В36 Н11 П4

Кубок кубков: И29 В20 Н6 П3

Кубок УЕФА/Лига Европы УЕФА: И62 В48 Н7 П7

О нем говорят

«Вся моя жизнь, все воспоминания связаны с «Кальдероном». На этом стадионе я провел лучшие матчи как болельщик и как футболист. Каждый раз, когда в будущем я буду проходить мимо, мне будет очень тяжело не видеть этой арены».

Фернандо Торрес, нападающий «Атлетико» 2001-2007, 2015-...

«Однажды во время празднования гола я сделал жест с луком и стрелой и видел, что это означало для болельщиков за воротами. Это было абсолютное счастье. Мне повезло заглянуть в глаза фанатам, и это было незабываемо».

Кико, нападающий «Атлетико» 1993-2001



«Каждый выход на это поле сродни сбывшейся мечте. Многие игроки после долгого пребывания в одной команде теряли остроту ощущений, но у меня все наоборот. Каждый раз, когда я выхожу на это поле, я чувствую еще большее волнение».

Габи, полузащитник «Атлетико» 2002-2007, 2011-...



«Мы горели «Барселоне» со счетом 0:3 [в 1993 году] и победили - 4:3. Я забил победный мяч. Помню, я опустился на колени и увидел за воротами рыдающую женщину. Она сказала, что при счете 0:3 ее сын хотел уйти. Хорошо, что они остались».

Хосе Луис Каминеро, полузащитник «Атлетико» 1993-1998 (сейчас спортивный директор)



Пять ярких матчей в еврокубках



«Атлетико» - «Кальяри» 3:0, Кубок чемпионов-1970/71, 1/8 финала

Один из самых памятных матчей в истории «Висенте Кальдерон». В первой встрече «Атлетико» уступил со счетом 1:2, но хет-трик Луиса Арагонеса перевернул ситуацию с ног на голову.



«Атлетико» - «Селтик» 2:0, Кубок чемпионов-1973/74, 1/2 финала

Первый матч завершился нулевой ничьей, причем из-за обилия жестких стыков и бескомпромиссных единоборств болельщики поныне называют его «битвой при Глазго». Первый гол в этом противостоянии на 77-й минуте ответной встречи забил Хосе Гарате, а Аделардо Родригес снял все вопросы.



«Атлетико» - «Валенсия» 4:2, Лига Европы-2011/12, 1/2 финала

В январе 2012 года Диего Симеоне возглавил переживавший кризис «Атлетико» и вдохнул в него новую жизнь. Встреча с «Валенсией» окончательно укрепила всех в этом мнении. Потрясающий атакующий футбол помог мадридцам сделать шаг на пути к первому из многих финалов в эпоху аргентинского тренера. «Атлетико» выиграл и ответный матч (1:0).



«Атлетико» - «Милан» 4:1, Лига чемпионов-2013/14, 1/8 финала

Перед жеребьевкой 1/8 финала выступавший за «Милан» Салли Мунтари неосторожно заявил, что хочет получить в соперники «Атлетико». Мадридцы во главе с неутомимым Диего Костой забили в ворота семикратного обладателя Кубка чемпионов четыре мяча, заставив ганца сильно пожалеть о сказанном.