Десятое чемпионство Шахтера, избиение Александрии и негодование Бабича

Чемпионство «Шахтера», разгром «Александрии», глупость Хочолавы, демарш фанов «Волыни» и эмоции Бабича после проигрыша «Олимпику» - самые интересные события тура в нашем обзоре.

Событие тура

В поединке с «Зарей» «Шахтер» досрочно, за пять туров до финиша чемпионата оформил долгожданное чемпионство. Хоть Пауло Фонсека и говорил после матча с «Динамо», что не подсчитывает, сколько очков осталось набрать его команде, чтобы де-факто оформить титул, в Харьков «горняки» ехали за «золотом». Обескровленной отсутствием ряда игроков «Заре», которая, к тому же, находится в крутом игровом пике, сложно было что-то противопоставить мотивированным чемпионским банкетом горнякам. Только в концовке, при счете 0:3, луганчане смогли воспользоваться расслабленностью соперника и провести два мяча. Но формально это ни на что не повлияло: после двухгодичного перерыва «Шахтер» вернул себе золотые медали, оформив десятое чемпионство в истории.

Избиение тура

Выездной поединок с «Динамо» для команды Владимира Шарана завершился, по сути, на пятой минуте встречи, когда арбитр Александр Дердо применил «двойное наказание» - назначил пенальти в ворота гостей и удалил Сергея Симинин. Фол защитника «Волыни», даже по мнению динамовцев, не тянул на красную карточку. Но иногда решения наших арбитров понятны только им и куратору судейского корпуса – Пьерлуиджи Коллине. «Динамо», играя весь матч в большинстве, соперника не пощадило, отгрузив в ворота «Александрии» шесть безответных мячей – по три в каждом тайме.

Глупость тура

Центральный защитник «Черноморца» Давид Хочолава на ровном месте заработал удаление в матче с «Олимпиком». Грузин высказал претензии арбитру на линии, который, по его мнению, поднял флажок не в ту сторону, а тот – сразу же просигнализировал главному судье. Как результат – вторая желтая карточка и удаление. «Я говорю боковому арбитру, что мяч должен быть наш. А тот кричит главному: «Дай желтую». Арбитр подбежал и дал мне второе предупреждение. Я спросил: «Почему удаляете»? Я не матерился, просто сказал, что мяч – наш», - пытался оправдать свой поступок Хочолава. Но, думается, без крепкого словца в адрес арбитра тут не обошлось.

Характер тура

В противостоянии белорусских тренеров «Сталь» Леонида Кучука, уступая в счете в матче с «Карпатами» Олега Дулуба, сумела переломить ход встречи после перерыва и в концовке поединка вырвать победу. Поединок получился боевым, с массой голевых моментов и неиспользованных шансов. Чего хотя бы стоит при счете 1:1 убойный момент у Худобяка, после удара которого мяч с линии ворот вынес Шабанов. Кучук в концовке матча гнал свою команду вперед и это принесло результат: шальной удар Карасюка из-за пределов штрафной достиг цели. «Сталь» снова добыла домашнюю победу, которую Леонид Кучук объяснил особой аурой стадиона «Метеор».

Аналитика тура

В прямом эфире телеканала «Футбол 1» Сергей Морозов заявил, что считает «Шахтер» единственным профессиональным клубом в Украине. «Клуб, у которого отрыв от сегодняшнего соперника почти 30 очков и 14 очков от «Динамо», – это, на мой взгляд, единственный профессиональный клуб в нашей стране. И этот клуб должен показывать все время свой результат. Свой результат – это выигрыш Кубка, выигрыш чемпионата, еврокубки», – сказал Морозов.

Хорошо футбольному эксперту ответил журналист Евгений Гресь, который также иногда выступает в роли аналитика на телеканале «Футбол».

Фото тура

Чемпионские эмоции команды Пауло Фонсеки.

Фраза тура

После проигранного матча «Олимпику» (0:1) наставник одесситов Александр Бабич поддал подопечных жесткой критике.

«Я не узнал сегодня не только Хочолаву, но и всю команду. Не узнал ни одного футболиста. Все сыграли просто безобразно. Если говорить о Хочолаве, где-то это и наша ошибка, но травма вовсе не оправдание нему. Он вышел на поле и должен отрабатывать. Сегодня вся команда сыграла очень плохо. Мы не готовы постоянно к таким матчам, не готовы психологически. Как только идет напряжение, и появляются задачи в турнирной таблице, команда сразу пропадает. Не хватает командного духа нам, и сегодняшний матч это показал. Проиграли все подборы, проиграли центральную зону, а для меня было дико смотреть, что центральные защитники не могут выиграть первый мяч».

Демарш тура

Фаны «Волыни» проигнорировали первый тайм матча с «Ворсклой» из-за того, что в предыдущем домашнем матче игроки не поблагодарили их за поддержку. После перерыва болельщики пришли на стадион, а после матча конфликт был исчерпан.

Гол тура

Мяч, забитый Виктором Цыганковым в ворота «Александрии», получился на загляденье.