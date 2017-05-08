Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Виктор ВАЦКО: «Шахтер был с первого тура настроен на золотые медали»

Эксперт программы «Великий футбол» поделился мнением о чемпионстве «горняков»

  • 08.05.2017 12:38
  • 134 просмотров
  • 0 комментария
Метки
footballua.tv. Виктор Вацко
© footballua.tv. Виктор Вацко

Эксперт программы «Великий футбол» с Александром Денисовым на канале «Футбол 1» Виктор Вацко поделился мнением о чемпионстве донецкого «Шахтера».

 - Я не знаю, самое ли сложное это чемпионство. Беспрецедентное? В украинской истории – да. Я помню, что было летом, и мне кажется, что «Шахтер» был с первого тура настроен именно на золотые медали. Неудача в Лиге чемпионов с «Янг Бойз» (украинская команда проиграла швейцарцам в квалификации турнира и не попала в групповой этап - прим. footballua.tv) воспринималась болезненно, но она воспринималась как часть пути к главной цели, и эта цель, на мой взгляд – это чемпионство. Беспрецедентное чемпионство.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.