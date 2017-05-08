Виктор ВАЦКО: «Шахтер был с первого тура настроен на золотые медали»

Эксперт программы «Великий футбол» с Александром Денисовым на канале «Футбол 1» Виктор Вацко поделился мнением о чемпионстве донецкого «Шахтера».
- Я не знаю, самое ли сложное это чемпионство. Беспрецедентное? В украинской истории – да. Я помню, что было летом, и мне кажется, что «Шахтер» был с первого тура настроен именно на золотые медали. Неудача в Лиге чемпионов с «Янг Бойз» (украинская команда проиграла швейцарцам в квалификации турнира и не попала в групповой этап - прим. footballua.tv) воспринималась болезненно, но она воспринималась как часть пути к главной цели, и эта цель, на мой взгляд – это чемпионство. Беспрецедентное чемпионство.
Источник — ТК Футбол
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