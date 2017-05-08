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Вадим Шаблий стал агентом Дениса Гармаша

Известный футбольный агент будет представлять интересы полузащитника киевского «Динамо»

  • 08.05.2017 12:23
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instagram.com/shablii_vadim
© instagram.com/shablii_vadim

Футбольный агент Вадим Шаблий сообщил, что теперь будет представлять интересы полузащитника киевского «Динамо» Дениса Гармаша.

«Компания ProStar рада сообщить, что один из лучших украинских футболистов, полузащитник киевского Динамо и национальной сборной Украины Денис Гармаш выразил желание стать нашим клиентом. Несомненно,

Денис - уже сложившийся футболист, много лет выступающий на самом высоком уровне. И мы сделаем всё возможное и от нас зависящее, чтобы его карьера и в дальнейшем была яркой и успешной, а сам он получал удовольствие от футбола и радовал болельщиков красивой игрой с множеством голов и голевых передач!

Надеюсь, наше сотрудничество будет длительным и плодотворным», - написал Шаблий в социальной сети.

 

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