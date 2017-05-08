Вадим Шаблий стал агентом Дениса Гармаша

У Луческу своя метода, под которую нужны быстрые, техничные, а ещё и умные игроки. Да, он долго с...

На счет "рвал грандов" ты погорячился, но в целом игра была приятная)

Все логично: Полтаве не дали сыграть с Шахтером, т.к. трава была не зеленая. Вот и подстраховалис...

Да уж... это к теме о профессионализме клубов...

хаха да я такого цырка даже представить немог

зачем такой футбол в Украине позор

Лично я, после игры Александрии против Шахтера, ожидал увидеть как минимум Александрию не хуже!.....

Конечно же Морозов не прав... профессиональных клубов в Украине много... вот только профессионали...

"когда люди не знают, какие найти комплименты, надо, наверное, заканчивать" - сильно! А...