Вадим Шаблий стал агентом Дениса Гармаша

Футбольный агент Вадим Шаблий сообщил, что теперь будет представлять интересы полузащитника киевского «Динамо» Дениса Гармаша.
«Компания ProStar рада сообщить, что один из лучших украинских футболистов, полузащитник киевского Динамо и национальной сборной Украины Денис Гармаш выразил желание стать нашим клиентом. Несомненно,
Денис - уже сложившийся футболист, много лет выступающий на самом высоком уровне. И мы сделаем всё возможное и от нас зависящее, чтобы его карьера и в дальнейшем была яркой и успешной, а сам он получал удовольствие от футбола и радовал болельщиков красивой игрой с множеством голов и голевых передач!
Надеюсь, наше сотрудничество будет длительным и плодотворным», - написал Шаблий в социальной сети.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.