Артем БЕСЕДИН: «После удаления играть стало не так интересно»

У Цыгана походу давление скокнуло )про Украину хорошее сказал)

Морозов и Грачев - апофеоз того, каким не надо быть, если ты претендуешь за то чтобы считаться ...

Странный вопрос, но интересно, почему Гресь больше нкогда не будет аналитиком на ЛЧ в Пенисова?