Артем БЕСЕДИН: «После удаления играть стало не так интересно»

Автор одного из голов в ворота «Александрии» Артем Беседин поделился впечатлением от матча:
- Думаю, матч закончился уже на 5-й минуте. Я даже немного расстроился, потому что после удаления играть стало не так интересно. Не знаю, каково было «Александрии», но это футбол, красной карточке привели ошибки соперника. Нашей задачей было использовать все остальные свои моменты. Всегда можно забить больше. Было видно, что ни при счете 1:0, ни 2:0, наша команда не останавливалась – все полностью выкладывались до последней минуты. Главное всегда так делать. Хорошо, что выиграли с таким счетом – это придаст нам уверенности, ведь к матчу с «Шахтером» нужно подойти во всеоружии. Конечно, сейчас все мысли о финале Кубка. Через игры чемпионата готовимся к нему. А «Шахтер» могу только поздравить с чемпионством.
Источник — ФК Динамо Киев
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