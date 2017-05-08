Артур РУДЬКО: «Команда сделала самый лучший подарок»

Вратарь киевского «Динамо» Артур Рудько, который в день матча с «Александрией» отмечал 25-летие, прокомментировал поединок, в котором ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности:

- Мне заранее сказали готовиться к игре. Ребята сделали самый лучший подарок – сыграли сзади на ноль и победили. Спасибо им за это.

- На ваш взгляд, в плане интриги в этом матче все закончилось очень быстро?

- Безусловно, удаление на первых минутах значительно повлияло на дальнейшую игру. О чем можно говорить, если соперник весь матч играет в меньшинстве. Игра закончилась на той же минуте, когда игроку «Александрии» показали красную карточку.

- Тем ни менее, госты пытались контратаковать…

- Контратаки были из-за того, что вся наша команда была на их половине поля. Конечно, это не очень хорошо, что пропускали эти выпады, будем исправляться, но, повторюсь, главное, что не пропустили мячи.

- Можно ли сказать, что через матчи чемпионата «Динамо» готовится к финалу Кубка Украины с «Шахтером»?

- Так и есть. В плане призовых мест турнирной мотивации уже нет, но мы все защищаем букву «Д» на груди, поэтому стимул у всех был, есть и будет. Финал Кубка – это наш единственный шанс взять хоть один трофей в этом сезоне.

- Кто вас сегодня поздравил с Днем рождения? Были какие-нибудь сюрпризы?

- Каждый партнер поздравил отдельно и вся команда вместе, подарили динамовскую футболку.

- Вам не впервые отмечать этот праздник в рабочей обстановке?

- Не помню, чтобы именно в этот день выпадала игра, но тренировки были часто, так что это уже привычный момент.

- Чувствуете дополнительную мотивацию, когда играете в День рождения?

- Безусловно, хочется сыграть хорошо и сделать самому себе подарок.