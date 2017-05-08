Гулливеры в стране лилипутов

Шестой тур финального турнира был знаменателен тем, что в нем оформил чемпионство «Шахтер». Событие, ожидавшееся давно, а посему, не являясь болельщиком клуба и поздравляя его болельщиков, подробно останавливаться на этом не буду. Разве что напомню: за последние двадцать лет (эпоха Ахметова) счет в личном соревновании с «Динамо» вновь сравнялся – 10:10.

В целом же тур подчеркнул ту дистанцию огромного размера, что выражена в очковом отрыве наших лидеров от остальной УПЛ. Вы возразите: но ведь и между первым и вторым местом в таблице почитай пропасть. Это так, но это говорит лишь о том, что «Динамо» откровенно провалило чемпионскую гонку. Не более того.

Разница в счете двух матчей с участием фаворитов обусловлена тем, что в одном случае их сопернику пришлось практически всю игру провести в меньшинстве, и его радостно гвоздили до упора; а в другом – доведя счет до крупного и добившись желаемого, хозяин поля и положения элементарно сбавил обороты.

Увы, но и в отчаянной схватке двух «лилипутов» наблюдалось ощутимое превосходство одного из них над другим. То есть, именно этот тур, в плане осязаемой конкуренции, оптимизма не добавил. Зато он подлил масла в пылающий костер нижней части таблички Первой шестерки. И две трети участников турнира по-прежнему остаются в тонусе, споря за медали и зону Лиги Европы.

Переходим к критериям и оценкам зрителя по пятибалльной системе.

Зрелищность. Пожалуй, даже «пять с минусом».

Матчи с участием лидеров в Харькове и на «Олимпийском» явно перевыполнили норму смотрибельности. Поединок между «Олимпиком» и «Черноморцем» на столичном стадионе «Динамо» серьезно уступил им в количестве голевых моментов. Но, сами по себе, эти эпизоды вполне смотрелись, а первые полчаса в исполнении команды Санжара и вовсе впечатлили.

Интрига. А вот здесь «три с минусом».

Донецкие команды расправились с нею уже в начале второго тайма. Удар Андриевского в перекладину ворот «Олимпика» на 53-й минуте стал единственным голевым шансом «Черноморца». А «Шахтер» примерно в это же время забил два гола в течение трех минут, после чего на табло появились цифры 3:0.

С «Александрией» все стало ясно уже на 6-й минуте, когда был удален Симинин. Ее судьба была уже решена, даже не реализуй вдруг Ярмоленко тот пенальти. Печалька. К слову, «Динамо», забив шесть безответных мячей, повторило рекорд чемпионата, установленный той же «Александрией» в матче с безнадежной «Волынью».

Логика. Железобетонные пять баллов.

Ближе всех к идеально логичному счет в Харькове, где «Шахтер» превзошел «Зарю» ровно на три голевые возможности (условно равные голу). И обе команды практически «наиграли» именно на эти 3:2.

«Олимпик» имел на четыре момента больше, чем одесситы. Не считая полу-, недо- и псевдомоментов. Следуя принятому здесь у нас принципу: «три случая – закономерность», на второй гол, а главное – на преимущество в два мяча таки малость «недоиграли». Несмотря на все очевидное чисто визуальное превосходство. То есть, скорее таки 1:0.

«Динамо» имело колоссальный перевес над соперником, «наиграв», как минимум, на четыре «сухих» гола. Однако, согласитесь, четыре или шесть – это уже сути не меняет: погром есть погром.

Судейство. «Пять с минусом».

Можаровский, на наш взгляд, по большому счету, справился с чемпионским матчем.

К Дердо, цитирую своего консультанта, вопросов нет. Симинин явно нарушал, не пытаясь сыграть в мяч. По поводу отмены правила тройного наказания могу уточнить. Там речь шла о негрубых и неумышленных нарушениях. В данном случае, арбитр усмотрел в действиях игрока умысел.

Остался удовлетворен судейством Козыка и главный тренер «Черноморца». Которому следует выразить респект за адекватное восприятие удаления Хочолавы. Если кто еще не понял, в разгаре кампания по борьбе с «активистами», несогласными с решениями арбитра. Давно пора, на самом деле. И пока судьи более-менее последовательны в этом деле.

Везение. Напомню, оценивать Фортуну бессмысленно. А она в этом туре раздухарилась не на шутку.

Главный акцент был сделан на игру «Олимпика» с «Черноморцем». Для чего была избрана перекладина одних и тех же ворот. До перерыва в нее дважды подряд в одном эпизоде попадали номинальные хозяева поля (точнее, сначалапосвоим выстрелил Андриевский), а после перерыва в нее же зарядил, что любопытно тот же Андриевский. Все – при счете 1:0.

К этому можно добавить, что и сам гол, решивший исход встречи, влетел в ворота Каневцева от этой же верхней штанги. Но здесь будет уместнее акцентировать на неудачных действиях вратаря.

На другом киевском стадионе Ярмоленко и Беседин, и также в одной атаке, поочередно обстучали мячом обе стойки ворот «Александрии». Шла 62-я минута, и на табло значилось 4:0.

Ну, а удар в перекладину от Марлоса случился в Харькове уже незадолго до финального свистка.

Личности. Однозначная «пятерка».

Выделил и запомнил аж девять человек из четырех команд – мой личный рекорд сезона. Пятеро из них, считай полкоманды, киевляне.

В который раз вне конкуренции Ярмоленко. И остается лишь сожалеть, что этот Гулливер блистает и феерит лишь на фоне лилипутов. А в компании великанов, как правило, его исполинская фигура изрядно скукоживается.

Вторым назвал бы Бернарда, третьим – Гармаша. В пятерку самых ярких личностей тура войдут также Морозюк и Сидорчук, причем на равных основаниях.

Голы.Четыре балла.

Каждый третий из дюжины голов тура ПШ стал результатом добивания. Плюс пенальти и вратарская ошибка. Оставшаяся половина голов выглядела более впечатляюще. Четыре из них были забиты в ворота ослабшей «Александрии».

Ну, а безусловно лучшим стал последний гол «Динамо», эффектно исполненный в два касания Цыганковым после парашютного паса Сидорчука.

Неплохо исполнил Бонавентуре, но там защита «Шахтера» была уже мысленно в раздевалке под шампанским душем. Потешили публику и резвые «динамовские» комбины - к вопросу о гулливерах и лилипутах.

Симпатии и антипатии.Как бы там ни было, а такое «Динамо» смотреть было приятно. Особо подчеркнул бы, что оно начало игру с места в карьер, создав первые две голевые возможности еще до удаления, в течение стартовых трех минут. О турнирной мотивации уже просто молчу.

Вынужден констатировать, что худшей командой тура ПШ стал «Черноморец». Двойные премиальные президента «Олимпика» - аргумент, конечно, весомый. Но один момент за матч и такая беспомощность в обороне в первом тайме, да в «лобовой» игре… Жаль Бабича, столько трудов насмарку.

А Шарана не жаль? Вот, было полное ощущение, что человека сейчас удар хватит. Эх, судьбинушка ты наша лилипутская! А ведь многие до сих пор уверены, что можно коллективно подрасти за счет тупого увеличения поголовья.

Посещаемость. Около семи тысяч на игре, в среднем – это второй показатель ПШ после тура с украинским «класико».

С другой стороны, всего 753 человека на матче «Олимпика» с «Черноморцем» - это новый антирекорд. Но кому они особо интересны в Киеве-то?

Турнирное положение. Вслед за «Динамо» отстрелялся и «Шахтер» - теперь уже оба доигрывают чемпионат. Не то, чтобы кто-то особо надеялся на их подельчивость и благодушность – спросите «Александрию». Но все же у наших «лилипутов» есть шанс урватьочечко-другое, пощипать сытого Гулливера, который не прочь бы и отдохнуть.

Между тем, у его ног разыгрывается нешуточная, по лилипутским меркам, заруба. «Олимпик» уже отстает от «Зари» лишь на одну победу. И опережает «Александрию» с «Черноморцем» всего на два очка. А впереди четыре тура. Для большинства участников этого состязания актуален девиз «пан или пропал». То есть, диапазон – от «бронзы» до разбитого корыта.

Анонсы. В следующем туре «Заря» принимает «Александрию». Что-то мне подсказывает, что команде Вернидуба пора побеждать. Тем паче, ее соперник продолжает обрастать проблемами. Хотя, с точки зрения интриги, это был бы самый нежелательный вариант результата.

«Динамо» будет гостить у «Олимпика» на своем же стадионе. Подопечные Санжара получили хороший допинг в этом туре, и до медалей – рукой подать. Получится ли дать бой киевлянам, или опять будут «давить лилипутов»?

«Черноморец» примет «Шахтер». Несмотря на ходившие слухи, таки на своем поле. С одной стороны, надежда на долгожданные родные стены и желание реабилитироваться за нынешний провал. С другой – не станет ли стимулом для чемпиона реванш у единственного, кто осмелился его победить, да еще в гостях?