Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Удаление Симинина было незаслуженным»

Нападающему киевлян Андрею Ярмоленко в домашней встрече с «Александрией» удалось отличиться голом. После игры он подвел итог поединку:

- Андрей, вы наверняка ожидали непростую игру в противостоянии с «Александрией», поскольку эта команда славится надежной игрой в защите. Однако сегодня интрига умерла фактически уже на третьей минуте после удаления и пенальти...

- Мы знаем, что «Александрия» - хорошая, организованная команда. И она это показала на протяжении всей игры, несмотря на итоговый счет. Подопечные Владимира Шарана плотно оборонялись, поэтому, я не могу сказать, что нам было легко в сегодняшней встрече. Думаю, что удаление Симинина было незаслуженным, ведь как можно и ставить пенальти, и давать красную карточку? Честно говоря, не знаю, чему наших судьей учит Коллина. Мне было очень жалко ребят из «Александрии», поскольку по ним было видно, что у них горят глаза и они настроены на борьбу. Но судья решил удалить их футболиста в самом начале игры. После этого интрига угасла.

Что касается нас, то приятно отметить, что мы, даже получив солидное преимущество в счете, не остановились и играли до конца встречи. Мы старались не смотреть на табло и просто играть в футбол, поскольку мы уважаем нашего соперника и наших болельщиков.

- Сейчас все мысли связанны с предстоящим финалом Кубка Украины с «Шахтером»?

- Нас учат, что самая важная игра - ближайшая, но мы прекрасно понимаем, что оставшиеся матчи в чемпионате уже ничего не значат. Нужно выходить и играть для наших болельщиков, чтобы люди приходили на стадион и получали удовольствие от игры. А о «Шахтере» уже подумаем потом...

- Сегодня вам удалось забить очередной гол, приблизившись к лидеру бомбардирской гонки - Факундо Феррейре...

- Я не ставлю себе цели стать лучшим бомбардиром чемпионата. Самое главное, чтобы команда показывала качественный футбол. А кто уже станет лучшим бомбардиром - посмотрим в конце сезона.

- Возможно, Гармаш?

- Я буду только рад за него. Буду всё делать для него на футбольном поле (улыбается).

- По вам видно, что вы сильно переживаете из-за второго итогового места «Динамо» в чемпионате.

- Конечно. Понимаете, второе место может быть разным. Можно до последнего тура бороться за чемпионство и уступить в итоге, но когда чуть ли не за полгода понятно, что «Шахтер» станет чемпионом, такой гандикап нереально отыграть в нашем первенстве. Поздравляю «Шахтер» с завоеванием золотых медалей, они заслуженно в этом году стали чемпионами. Нам нужно готовиться к следующему сезону. В том, что мы заняли второе место - виноваты лишь мы сами, поскольку должны были играть уверенней в первом круге.

- Как поздравили Артура Рудько с сегодняшним днем рождения?

- Победой (улыбается). Это самое главное. Было важно сыграть на ноль, ведь в прошлой игре мы также контролировали ход событий, но пропустили нелепый гол. Сегодняшний результат придаст нам уверенности.