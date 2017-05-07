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28-й тур
Динамо Киев
6:0
Александрия
07.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо - Александрия - 6:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча УПЛ «Динамо» — «Александрия»

  • 07.05.2017 22:59
  • 705 просмотров
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Метки
УПЛ. «Динамо» — «Александрия»
© УПЛ. «Динамо» — «Александрия»

В поединке 28-го тура УПЛ «Динамо» — «Александрия» разгромную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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