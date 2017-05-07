Роман МОНАРЕВ: «Первый тайм был за Днепром, а второй – за нами»

Главный тренер «Звезды» Роман Монарев:
— Вы сами видели, первый тайм в нашем исполнении — неудачный. Были проблемы по самоотдаче, некоторые футболисты не попали в игру по молодости или другим причинам. Есть и объективные факторы: мы, например, тренируемся на искусственном поле. В этом направлении будем двигаться вперед, но пока выходим из ситуации так и это сказывается.
Во втором тайме пришлось видоизменять игру, менять схему, выпускать новых людей. Ребята сами в себе нашли мотивацию, появилось движение, трибуны погнали нас вперед. Вторым таймом я доволен. Считаю, первый тайм был за «Днепром», а второй — за нами. Результат закономерный.
Источник — ФК Днепр
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