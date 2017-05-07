Фрайбург обыграл Шальке с Коноплянкой

«Фрайбург» – «Шальке» - 2:0
Голы: 1:0 – 22 Нидерлехнер, 2:0 – 31, пенальти Нидерлехнер.
«Фрайбург» – Шволов, Гульде, Гюнтер, Игньовски, Кемпф, Абраши, Хефлер, Филипп (Петерсен, 69), Булут (Штенцель, 88), Хаберер, Нидерлехнер (Грифо, 75).
«Шальке» – Фэрманн, Хеведес, Колашинац, Коке, Бадштубер, Горетцка, Коноплянка (Авдияй, 61), Калиджури (Ди Санто, 76), Стамбули (Хунтелар, 46), Бургшталлер, Бенталеб.
Предупреждения: Хеведес (46), Авдияй (63).
Источник — Sport.ua
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