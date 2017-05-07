Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Фрайбург обыграл Шальке с Коноплянкой

«Шальке» в гостях уступает «Фрайбургу»

  • 07.05.2017 20:29
  • 285 просмотров
  • 0 комментария
Метки

«Фрайбург» – «Шальке» - 2:0
Голы:  1:0 – 22 Нидерлехнер,  2:0 – 31, пенальти Нидерлехнер.

«Фрайбург» – Шволов, Гульде, Гюнтер, Игньовски, Кемпф, Абраши, Хефлер, Филипп (Петерсен, 69), Булут (Штенцель, 88), Хаберер, Нидерлехнер (Грифо, 75).
«Шальке» – Фэрманн, Хеведес, Колашинац, Коке, Бадштубер, Горетцка, Коноплянка (Авдияй, 61), Калиджури (Ди Санто, 76), Стамбули (Хунтелар, 46), Бургшталлер, Бенталеб.

Предупреждения: Хеведес (46), Авдияй (63).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.