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36-й тур
Арсенал
2:0
Ман Юнайтед
07.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Арсенал — Манчестер Юнайтед — 2:0. Видеобзор матча

Смотрите видеообзор матча АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

  • 07.05.2017 20:58
  • 751 просмотров
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В поединке 36-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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