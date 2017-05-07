Жги ещё, скоморох

Дура! Я пишу таким как ты, у которых с памятью проблемы!

А у Шахтёра больше ударов было? Весь второй тайм играл на отбой и дальше середины поля выйти не ...

Скоморох, ты свои Сообщения про " наполи шмаполи бешикташ-шаурма 6-0, копируешь постоянно!? ...

Проиграл Черноморцу, аяяяяй блин как так!??

Поморлчи, придурок! Уж у Шахтёра супергруппа была - проигрыш дворовому Янг Бойзу, потом игры с дв...

Лучший клуб Украины второй!? Как то не логично

"Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение об изменении футбольных пра...