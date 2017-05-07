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Арсенал побеждает Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» и прервал без проигрышную серию в 25 матчей

  • 07.05.2017 20:01
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«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» - 2:0
Голы:  1:0 – 54 Джака,  2:0 – 57 Уэлбек.

«Арсенал» – Чех, Косьельни, Монреаль, Гиббс, Холдинг, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 84), Озил, Джака (Коклен, 76), Санчес, Уэлбек (Жиру, 84).
«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Джонс, Дармиан, Туанзебе, Смоллинг, Мхитарян (Лингард, 61), Кэррик, Эррера (Рэшфорд, 63), Мата (Мактомини, 84), Марсьяль, Руни.

Предупреждение: Косьельни (67).

Источник — Sport.ua

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