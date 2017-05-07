Арсенал побеждает Манчестер Юнайтед

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» - 2:0
Голы: 1:0 – 54 Джака, 2:0 – 57 Уэлбек.
«Арсенал» – Чех, Косьельни, Монреаль, Гиббс, Холдинг, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 84), Озил, Джака (Коклен, 76), Санчес, Уэлбек (Жиру, 84).
«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Джонс, Дармиан, Туанзебе, Смоллинг, Мхитарян (Лингард, 61), Кэррик, Эррера (Рэшфорд, 63), Мата (Мактомини, 84), Марсьяль, Руни.
Предупреждение: Косьельни (67).
Источник — Sport.ua
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