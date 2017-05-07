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Ньюкасл выиграл Чемпионшип и вернулся в Премьер-лигу

«Сороки» на одно очко опередили «Брайтон»

  • 07.05.2017 19:20
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В заключительном туре сезона Чемпионшипа «Ньюкаслу» удалось воспользоваться осечкой «Брайтона» и завоевать чемпионский титул второго по силе дивизиона Англии.Напомним, именно «Брайтон» первым оформил прямую путевку в Премьер-Лигу. Это случилось еще 17 апреля, и на тот момент «чайки» имели семь очков преимущества над вторым «Ньюкаслом».

Достаточно скоро «сороки» тоже обеспечили себе повышение в классе, но концовку сезона провели гораздо увереннее «Брайтона». В заключительном туре подопечные Рафаэля Бенитеса разгромили «Барнсли» (3:0), тогда как «Брайтон» сыграл вничью в гостях у «Астон Виллы» (1:1).

Таким образом, в последний момент «Ньюкаслу» удалось перехватить лидерство и финишировать с одним очком преимущества над «чайками».

Добавим, что третью путевку в Премьер-Лигу посредством плей-офф разыграют «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей», «Хаддерсфилд» и «Фулхэм». А из Чемпионшипа в Лигу Один вылетают «Блэкберн», «Уиган» и «Ротерхэм».

Источник — Fapl.ru

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