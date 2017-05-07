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Валенсия побеждает Осасуну

«Валенсия» добывает уверенную победу в домашнем матче

  • 07.05.2017 19:11
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«Валенсия» – «Осасуна» - 4:1
Голы:  1:0 – 22 Гарай,  2:0 – 45 Гарай,  3:0 – 70 Дзадза,  4:0 – 75 Родриго,  4:1 – 90 Олавиде.

«Валенсия» – Доменек, Мангаля, Гарай, Гайя (Санти Мина, 78), Жоау Канселу, Солер (Медран, 78), Перес, Нани, Парехо (Родриго, 69), Монтойя, Дзадза.
«Осасуна» – Сиригу, Вуядинович, Фуэнтес, Буньюэль (Фланьо, 70), Гарсия Субирия, Чаушич, Беренгер, Тьенса (де ла Куэвас, 32), Торрес, Риера, Леон (Олавиде, 78).

Предупреждения: Гарсия Субирия (47), Дзадза (64), Фуэнтес (77), Монтойя (90).

Источник — Sport.ua

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