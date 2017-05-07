Валенсия побеждает Осасуну

«Валенсия» – «Осасуна» - 4:1
Голы: 1:0 – 22 Гарай, 2:0 – 45 Гарай, 3:0 – 70 Дзадза, 4:0 – 75 Родриго, 4:1 – 90 Олавиде.
«Валенсия» – Доменек, Мангаля, Гарай, Гайя (Санти Мина, 78), Жоау Канселу, Солер (Медран, 78), Перес, Нани, Парехо (Родриго, 69), Монтойя, Дзадза.
«Осасуна» – Сиригу, Вуядинович, Фуэнтес, Буньюэль (Фланьо, 70), Гарсия Субирия, Чаушич, Беренгер, Тьенса (де ла Куэвас, 32), Торрес, Риера, Леон (Олавиде, 78).
Предупреждения: Гарсия Субирия (47), Дзадза (64), Фуэнтес (77), Монтойя (90).
Источник — Sport.ua
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