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Конфликт ультрас Волыни с игроками исчерпан

Болельщики луцкого клуба пообщались с тренером и игроками

  • 07.05.2017 18:54
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Конфликт ультрас Волыни с игроками исчерпан

После домашнего поражения «Волыни» от «Ворсклы»(0-1), игроки луцкого клуба подошли поблагодарить фанатов за поддержку и у них состоялся серьезный разговор с представителями ультрас. Фанаты требовали объяснить причины безвольной игры команды в этом сезоне. После этого разговора конфликт между игроками и ультрас был исчерпан.

Сам конфликт начался с того, что после поражения от «Карпат» фанаты на эмоциях выразили свое недовольство поражением в дерби, а в следующем матче игроки не подошли к фан-сектору после игры. Поэтому в матче против «Ворсклы» ультрас бойкотировали первый тайм и на фан-секторе стадиона «Авангард» вместо привычной активной поддержки висел лишь одинокий баннер с надписью «Без нас вы - никто».

Также, по окончанию матча, представители ультрас посетили послематчевую пресс-конференцию, где задали несколько вопросов Виталию Кварцяному относительно будущего команды. Наставник «Волыни» заверил болельщиков, что нужно немного подождать, пока молодежь заиграет, а также, что инвесторы дали добро на построение команды «с нуля». 

Источник — Sport.ua

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