Рубин добывает волевую победу в матче с Уфой

«Рубин» – «Уфа» - 2:1
Голы: 0:1 – 19 Стоцкий, 1:1 – 37, пенальти Цакташ, 2:1 – 53 Цакташ.
«Рубин» – Рыжиков, Камболов, Санчес, Кузьмин, Набиуллин, Мвила, Цакташ, Ткачук, Рочина (Махатадзе, 84), Канунников (Жонатас, 74), Жемалетдинов.
«Уфа» – Беленов, Никитин, Аликин, Йокич, Карп (Зубарев, 46), Стоцкий, Пауревич, Обляков (Кротов, 82), Засеев (Абдулавов, 73), Сухов, Игбоун.
Предупреждения: Сухов (25), Карп (37), Набиуллин (70), Зубарев (73), Стоцкий (77), Мвила (80), Камболов (82), Кротов (85), Жемалетдинов (87).
Источник — Sport.ua
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