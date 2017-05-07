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Гамбург и Майнц сыграли вничью

Команды голов не забили

  • 07.05.2017 18:24
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«Гамбург» – «Майнц» - 0:0

«Гамбург» – Матения, Пападопулос, Сакаи, Дикмайер (Остжолек, 88), Маврай, Хунт (Грегорич, 82), Юнг, Холтби (Джатта, 68), Яничич, Костич, Вуд.
«Майнц» – Хут, Балогун, Белль, Бросински, Гбамен, Латца (Фрай, 78), Озтуналы (Самперио, 63), Де Бласис, Донати, Муто (Рамальо, 87), Кордоба.

Предупреждения: Сакаи (70), Донати (78), Маврай (80).

Источник — Sport.ua

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