Лацио разгромило Сампдорию, Дженоа минимально переиграла Интер

«Лацио» – «Сампдория» - 7:3
Голы: 1:0 – 2 Кейта, 2:0 – 19, пенальти Иммобиле, 2:1 – 32 Линетти, 3:1 – 36 Худт, 4:1 – 38, пенальти Фелипе Андерсон, 5:1 – 45 де Врей, 6:1 – 65 Лулич, 7:1 – 70 Иммобиле, 7:2 – 72 Куальярелла, 7:3 – 90, пенальти Куальярелла.
«Лацио» – Стракоша, де Врей (Габаррон, 63), Худт, Лукаку, Уоллес, Лулич, Фелипе Андерсон, Биглия (Ломбарди, 68), Милинкович-Савич (Мурджиа, 64), Кейта, Иммобиле.
«Сампдория» – Пуджони, Сильвестре, Додо (Павлович, 46), Берешиньски (Сала, 68), Шкриньяр, Баррето, Торрейра, Джуричич, Линетти, Шик (Реджини, 20), Куальярелла.
Предупреждение: Куальярелла (78).
Удаление: Шкриньяр (18).
«Кьево» – «Палермо» - 1:1
Голы: 1:0 – 67, пенальти Пеллиссье, 1:1 – 88 Гольданига.
«Кьево» – Соррентино, Цесар (Сардо, 84), Каччаторе, Гамберини, Фрей, Бастьен (де Гузман, 79), Радованович, Иско (Инглезе, 46), Кастро, Бирса, Пеллиссье.
«Палермо» – Фулиньяти, Алеэсами, Анджелкович, Гольданига, Чонек, Чочев, Гацци (Бруно Энрике, 54), Шаллаи (Трайковски, 77), Яяло, Гонсалес (Ло Фасо, 86), Диаманти.
Предупреждения: Яяло (21), Гонсалес (41), Цесар (46), Шаллаи (77), Гамберини (82), Бирса (87).
«Дженоа» – «Интер» - 1:0
Гол: 1:0 – 70 Пандев.
«Дженоа» – Ламанна, Бурдиссо, Бираски, Хентилетти, Лазович (Муньос, 74), Бегетто, Катальди, Велозу, Ригони, Палладино (Кофи, 89), Симеоне (Пандев, 19).
«Интер» – Ханданович, Д`Амброзио, Андреолли, Нагатомо (Банега, 83), Гальярдини, Медель, Кандрева, Кондогбиа, Перишич, Икарди (Паласио, 72), Эдер (Габриэл, 72).
Предупреждения: Лазович (37), Нагатомо (53), Бираски (61), Медель (77), Бурдиссо (86), Ригони (90).
Удаление: Кондогбиа (88).
«Сассуоло» – «Фиорентина» - 2:2
Голы: 0:1 – 37 Кьеза, 1:1 – 74, пенальти Политано, 2:1 – 85 Йеммелло, 2:2 – 90 Бернардески.
«Сассуоло» – Консильи, Пелузо, Каннаваро, Ачерби, Аджапонг, Аквилани (Риччи, 79), Сенси, Берарди, Данкан, Рагуза (Политано, 46), Матри (Йеммелло, 71).
«Фиорентина» – Тэтэрушану, Оливера, Родригес, Томович, Кьеза (Тельо, 62), Бадель (Бернардески, 16), Кристофоро (Эль-Бабакар, 77), Весино, Валеро, Санчес, Калинич.
Предупреждения: Рагуза (25), Берарди (28), Родригес (32), Аджапонг (32), Кьеза (39), Весино (48), Сенси (82), Риччи (90).
Удаление: Родригес (72).
«Эмполи» – «Болонья» - 3:1
Голы: 1:0 – 5 Кроче, 1:1 – 11 Верди, 2:1 – 38 Паскуаль, 3:1 – 46 Коста.
«Эмполи» – Скорупски, Лорини (Весели, 64), Беллуши, Коста, Паскуаль, Маури (Якупович, 88), Эль-Каддури, Кроче, Эль-Хаджи, Тьям (Маккароне, 75), Пуччарелли.
«Болонья» – Миранте, Мбайе, Гастальделло (Масина, 68), Крафт, Майетта, Пульгар, Таидер (Петкович, 50), Крейчи (Оквонкво, 74), Донса, Верди, Дестро.
Предупреждения: Крейчи (16), Гастальделло (43), Паскуаль (65).
«Пескара» – «Кротоне» - 0:1
Гол: 0:1 – 71 Тонев.
«Пескара» – Фьорилло, Бово, Бираги (Черри, 82), Дзампано, Форназье, Бенали, Верре, Баэбек (Мурич, 66), Мемушай (Кулибали, 66), Капрари, Бругман.
«Кротоне» – Кордац, Мартелла, Феррари, Чеккерини, Роден (Акости, 51), Рози, Капецци, Барберис, Налини (Сампиризи, 75), Сими (Тонев, 63), Тротта.
Предупреждения: Капрари (41), Капецци (54), Бругман (62), Тонев (72), Бенали (76), Кулибали (83).
Удаление: Бенали (76).
Источник — Sport.ua
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