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Ливерпуль и Саутгемптон сыграли вничью

«Ливерпуль» теряет очки в домашнем матче

  • 07.05.2017 17:32
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«Ливерпуль» – «Саутгемптон» - 0:0

«Ливерпуль» – Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Милнер, Джан, Вейналдум (Груйич, 87), Коутиньо, Лейва (Лаллана, 69), Фирмино, Ориги (Старридж, 69).
«Саутгемптон» – Форстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Тадич, Уорд-Проуз, Буфаль (Редмонд, 60), Дэвис, Габбьядини (Лонг, 69), Ромеу.

Предупреждения: Соареш (65), Уорд-Проуз (65), Ловрен (89), Бертран (90).

Источник — Sport.ua

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