Ливерпуль и Саутгемптон сыграли вничью

«Ливерпуль» – «Саутгемптон» - 0:0
«Ливерпуль» – Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Милнер, Джан, Вейналдум (Груйич, 87), Коутиньо, Лейва (Лаллана, 69), Фирмино, Ориги (Старридж, 69).
«Саутгемптон» – Форстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Тадич, Уорд-Проуз, Буфаль (Редмонд, 60), Дэвис, Габбьядини (Лонг, 69), Ромеу.
Предупреждения: Соареш (65), Уорд-Проуз (65), Ловрен (89), Бертран (90).
Источник — Sport.ua
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