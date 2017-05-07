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Евро-2017. Украина проиграла и второй матч

Англия с разгромным счетом обыграла украинскую команду

  • 07.05.2017 17:10
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Евро-2017. Украина проиграла и второй матч

Юношеская сборная Украины проиграла и второй матч на Евро-2017. После минимального поражения от Нидерландов, последовал разгром от команды Англии.

Англия U-17 — Украина U-17 — 4:0
Голы: Макикран (20), Брюстер (32), Санчо (36), Барлоу (69).

Англия: Барсик — Эиома, Геи, Панзо, Гибсон — Оукли-Бут (Барлоу, 66), Фоден (Лоадер, 59), Макикран — Санчо (Смит-Роу, 74), Брюстер, Хадсон-Одои.
Украина: Лтайф — Малышкин (Куртяк, 41), Харжевский, Снурницын, Слива — Ващишин (Волошин, 75), Билошевский, Исаенко — Кащук, Мащенко (Цитаишвили, 41) — Супряга.

Источник — Sport.ua

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