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28-й тур
Сталь Каменское
2:1
Карпаты
07.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Сталь — Карпаты — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча УПЛ «Сталь» — «Карпаты»

  • 07.05.2017 20:49
  • 312 просмотров
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Метки
УПЛ. «Сталь» — «Карпаты»
© УПЛ. «Сталь» — «Карпаты»

В поединке 28-го тура УПЛ «Сталь» — «Карпаты» победу одержала команда из Каменского:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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