Как раз по правилам должен был только желтую игрок получить.

Скоморох, все все помнят!! А ты выглядишь глупо, цитируя самого себе сто раз за месяц

Жги ещё, скоморох

Дура! Я пишу таким как ты, у которых с памятью проблемы!

А у Шахтёра больше ударов было? Весь второй тайм играл на отбой и дальше середины поля выйти не ...

Скоморох, ты свои Сообщения про " наполи шмаполи бешикташ-шаурма 6-0, копируешь постоянно!? ...

Проиграл Черноморцу, аяяяяй блин как так!??

Поморлчи, придурок! Уж у Шахтёра супергруппа была - проигрыш дворовому Янг Бойзу, потом игры с дв...