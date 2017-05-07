Люк Шоу пропустит старт следующего сезона

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу перенес операцию на стопе и теперь, как ожидается, пропустит даже начало следующего сезона. Напомним, в матче прошлого уикенда против «Суонси» 21-летний англичанин получил травму стопы. Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуриньо язвительно заявил, что повреждение Люка должно быть очень серьезным, раз он покинул поле спустя 10 минут после стартового свистка.

Сарказм Моуриньо оказался неуместен — Шоу действительно серьезно травмировался, повредив связки стопы и лодыжки. На днях Люк перенес операцию в Бристоле.

Ожидается, что Шоу не успеет восстановиться к старту сезона 2017/18, что сильно понижает вероятность его ухода с «Олд Траффорд» летом. Однако Daily Mail утверждает, что вопрос о возможной смене клуба не стоит перед Люком — он настроен сражаться за свое место в планах Моуриньо.