Оренбург минимально обыграл Краснодар

«Оренбург» – «Краснодар» - 1:0
Гол: 1:0 – 49 Лобжанидзе.
«Оренбург» – Руденко, Андреев, Сиваков, Полуяхтов, Афонин, Георгиев, Драгун, Воробьев (Бреев, 74), Григорьев (Нехайчик, 67), Парняков (Ефремов, 90), Лобжанидзе.
«Краснодар» – Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров (Лаборде, 77), Классон (Подберезкин, 69), Газинский, Каборе, Вандерсон (Перейра, 55), Смолов, Жигулев.
Предупреждения: Смолов (38), Вандерсон (39), Парняков (40), Афонин (40), Газинский (51), Руденко (86).
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.