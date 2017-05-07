Удинезе и Аталанта расписали ничью

«Удинезе» – «Аталанта» - 1:1
Голы: 0:1 – 41 Кристанте, 1:1 – 53 Перица.
«Удинезе» – Карнезис, Фелипе, Ларангейра, Аднан, Видмер, Хадльвредссон, де Пауль, Янкто, Балич (Кумс, 61), Перица (Эвандро, 76), Сапата (Терео, 72).
«Аталанта» – Бериша, Масьелло, Кальдара, Толои, Спинаццола, Куртич (Бастони, 56), Кристанте, Гомес (Мунье, 62), Грасси, Раймонди (Д'Алессандро, 46), Петанья.
Предупреждения: Раймонди (33), Балич (34), Фелипе (43), Куртич (55), Масьелло (61), Хадльвредссон (81), де Пауль (88).
Источник — Sport.ua
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