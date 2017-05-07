Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Удинезе и Аталанта расписали ничью

Бергамцы упустили шанс обойти Лацио

  • 07.05.2017 16:22
  • 89 просмотров
  • 0 комментария
Метки

«Удинезе» – «Аталанта» - 1:1
Голы:  0:1 – 41 Кристанте,  1:1 – 53 Перица.

«Удинезе» – Карнезис, Фелипе, Ларангейра, Аднан, Видмер, Хадльвредссон, де Пауль, Янкто, Балич (Кумс, 61), Перица (Эвандро, 76), Сапата (Терео, 72).
«Аталанта» – Бериша, Масьелло, Кальдара, Толои, Спинаццола, Куртич (Бастони, 56), Кристанте, Гомес (Мунье, 62), Грасси, Раймонди (Д'Алессандро, 46), Петанья.

Предупреждения: Раймонди (33), Балич (34), Фелипе (43), Куртич (55), Масьелло (61), Хадльвредссон (81), де Пауль (88).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.