Алавес минимально обыграл Атлетик

«Алавес» – «Атлетик» - 1:0
Гол: 1:0 – 53 Тео.
«Алавес» – Пачеко, Феддаль, Эли, Тео, Фемения, Маркос Льоренте, Ману Гарсия, Камараса (Собрино, 67), Мендес (Руано, 85), Ибаи Гомес (Токеро, 74), Дейверсон.
«Атлетик» – Аррисабалага, Лапорт, Йерай Альварес, Баленсиага (Иньиго Лекуэ, 66), Де Маркос, Рауль Гарсия, Сан Хосе, Иньяки Уильямс (Сабин Мерино, 85), Беньят (Микель Рико, 79), Муниаин, Адурис.
Предупреждения: Баленсиага (14), Дейверсон (36), Муниаин (41), Сан Хосе (56), Лапорт (84).
Источник — Sport.ua
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