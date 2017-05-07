Сталь в Днепре одержала волевую победу над Карпатами

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«Сталь Каменское» - «Карпаты» - 2:1
Роман Дебелко, 69, Роман Карасюк, 88 - Андрей Нестеров, 12
«Сталь Каменское»: Александр Бандура, Антон Кравченко, Артем Шабанов, Павел Пашаев, Леандро Да Силва, Кваме Карикари (Максим Задерака, '77), Максим Каленчук, Роман Карасюк, Гор Малакян (Бой Деул, '60), Эдгар Малакян (Денис Васин, '59), Роман Дебелко
«Карпаты»: Евгений Боровик, Олег Голодюк (Амбросий Чачуа, '60), Андрей Нестеров, Евгений Зубейко (Денис Мирошниченко, '46), Иван Лобай, Николай Матвиенко, Артем Филимонов, Дмитрий Клёц, Игорь Я. Худобяк, Александр Гладкий, Павел Ксенз (Алексей Гуцуляк, '82)
Павел Пашаев, 20. Денис Васин, 86. - Евгений Зубейко, 9. Артем Филимонов, 38. Амбросий Чачуа, 75.
Источник — Sport.ua
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