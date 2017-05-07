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Артем МИЛЕВСКИЙ: «В сборную Украины не вызывали и до России»

Форвард «Тосно» считает, что проблема невызова в национальную команду совсем в другом

  • 07.05.2017 14:16
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instagram.com/timi1010. Артем Милевский
© instagram.com/timi1010. Артем Милевский

Нападающий «Тосно» Артем Милевский рассказал о том, почему его не вызывают в сборную Украины.

«Где бы я ни был, всегда ставил перед собой разные задачи и у меня все складывалось хорошо. Я принял решение перейти в российский клуб, продолжаю играть в футбол и хочу приносить пользу той команде, в которой нахожусь. А то, что меня не вызывают в сборную Украины… Так не вызывали и до этого.

Для меня главное то, что я приношу пользу, мне это нравится. Вызовут в сборную или не вызовут, с одной стороны, конечно же, важно. Но с другой — не мне решать. Для меня это на втором месте. Я просто рад, что мы все-таки вышли в Премьер-лигу и выполнили поставленную задачу», — сказал Милевский.

Источник — Чемпионат

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