Артем МИЛЕВСКИЙ: «В сборную Украины не вызывали и до России»

Нападающий «Тосно» Артем Милевский рассказал о том, почему его не вызывают в сборную Украины.
«Где бы я ни был, всегда ставил перед собой разные задачи и у меня все складывалось хорошо. Я принял решение перейти в российский клуб, продолжаю играть в футбол и хочу приносить пользу той команде, в которой нахожусь. А то, что меня не вызывают в сборную Украины… Так не вызывали и до этого.
Для меня главное то, что я приношу пользу, мне это нравится. Вызовут в сборную или не вызовут, с одной стороны, конечно же, важно. Но с другой — не мне решать. Для меня это на втором месте. Я просто рад, что мы все-таки вышли в Премьер-лигу и выполнили поставленную задачу», — сказал Милевский.
Источник — Чемпионат
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