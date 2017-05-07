Нинкович принес Сиднею победу в Финальной серии чемпионата Австралии

Футбольный клуб «Сидней» выиграл плей-офф чемпионата Австралии. В финальном поединке чемпионы регулярного сезона по пенальти одолели «Мельбурн Виктори».
Основное и дополнительное время поединка закончилось во счетом 1:1, в серии одиннадцатиметровых футболисты «Сиднея» были точнее – 4:2.
Отметим, что победный пенальти на счету бывшего полузащитника «Динамо» Милоша Нинковича.
«Сидней» – «Мельбурн Виктори» – 1:1 (4:2 по пенальти)
Голы: 0:1 – 20 Бериша, 1:1 – 69 Грант.
Источник — Sport.ua
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